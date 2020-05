Miguel Araujo es jugador de FC Emmen de Holanda, pero hace unos días su nombre viene sonando como posible refuerzo del poderoso Ajax. Por esta razón, Renato Tapia le preguntó su jugaría por ese club y la reacción del defensa provocó la risa de su compañero. Ambos se encontraron en una amena charla por el Instagram de la Selección Peruana.

Renato Tapia le preguntó si jugará en el Ajax en la próxima temporada y la respuesta de Miguel Araujo fue inédita. “Donde firmo, hermanito. Yo no sé pero si tú quieres hablar por mí no hay problema. Que me voy a ir al Ajax... Si no me han llamado”.

El jugador cambió de tema inmediatamente y su compañero de la selección peruana le dijo que se hacía el loco, entre risas.

Elogios para Ricardo Gareca

Ambos jugadores coincidieron en reconocer los méritos de Ricardo Gareca. “Nos inculcó el hambre de triunfo, el hecho de querer salir a ganar en todas las canchas. Le podemos hacer el pare a cualquiera y en cualquier cancha”, dijo Renato Tapia.

“Es lindo saber que si un compañero se lesiona y entra otro, lo hace de la mejor manera y se mata por el compañero. Eso también nace del corazón que ponemos para la camiseta y el país. Hay varios que se consideran amigos y hermanos, esta Selección nos ha unido bastante”, añadió Miguel Araujo.

