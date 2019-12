Ricardo Gareca fue protagonista en este 2019 con frases que desataron diversas reacciones en el hincha de la Selección Peruana. El ‘Tigre’ no se guardó nada al analizar el momento del equipo a lo largo del año que se va.

En el mes de mayo llegó una de las frases que más polémica desató, de todas las dichas por Ricardo Gareca. Fue cuando se refirió a Claudio Pizarro afirmando: Con el debido respeto a Claudio (Pizarro), Tenemos un concepto muy alto de Claudio, pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección, ese ya no es un problema nuestro”.

El ‘Bombardero’ no se quedó atrás y respondió a las declaraciones del ‘Tigre’ con una publicación en sus redes sociales que levantó polvo: “Jamás me autoexcluí de la Selección.... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga...”.

En el mes de junio Ricardo Gareca se disculpó con el delantero. “Lo de Claudio Pizarro es un tema terminado. Tengo mucho respeto, aprecio, admiración y cariño para con él. De pronto el tema se magnificó y la idea era un poco defender el trabajo de los que están y que a veces siento se desmerece. Pido disculpas por lo que se originó”, dijo.

