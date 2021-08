La última vez que la Selección Peruana se enfrentó a Uruguay por Eliminatorias fue en marzo del 2017. Aquella vez los dirigidos por Ricardo Gareca sumaron tres puntos claves y Paolo Guerrero apareció en la foto de los festejos: anotó. A dos días de volver a vernos las caras en esta clase de competiciones, el capitán nuevamente será nuestra principal carta de ataque y ya dijo que llegará con todo a esta fecha triple, donde también nos mediremos con Venezuela y Brasil.

Y es que si bien se venía recuperando de una lesión, esta vez el ‘Depredador’ sí pudo sumar minutos con la camiseta de Internacional. Incluso marcó contra Fluminense, por el Brasileirao. A propósito de ello, el ‘9′ habló a su llegada a nuestro país (el último lunes por la noche). Ojo, desde este martes se suma a los entrenamientos en la Videna.

“He venido jugando, he tenido minutos, no he cumplido los 90 pero me siento muy bien. He dejado de lado mi lesión. Es una bonita oportunidad para recuperarme bien”, mencionó el capitán de la Selección Peruana.

No fue lo único que mencionó Paolo Guerrero. “No es como la otra vez (ante Colombia) que estaba con muchas dificultades, pero hoy en día puedo decir que ya estoy recuperado”, expresó. Ricardo Gareca, hace unos días, se refirió a su regreso: “Lo conocemos, es un jugador 100% competitivo. Son esos jugadores que siempre quieren estar permanentemente. Son jugadores que no aflojan”.

El regreso de Paolo y el apoyo de la ‘12’

El último lunes por la noche, Hernando Cevallos, titular del ministerio de Salud, señaló que se fijaron tres requisitos para que haya público en los compromisos ante Uruguay y Venezuela. Yoshimar Yotún indicó que “ayudaría mucho, hace tiempo la selección no juega con su público y sería algo lindo para nosotros y el público. Obviamente con todas las medidas”.

El volante de la Selección Peruana, en tanto, rescató el regreso de Paolo Guerrero. “Es muy importante para la selección, es nuestro capitán, viene de anotar goles y sumar minutos”, añadió.





