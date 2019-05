¿Estás de acuerdo con él? Marcos Lliuya se mostró fastidiado al no ser convocado a la Selección Peruana

Los 40 seleccionados de la prelista para la Copa América 2019 ya se van sumando a los entrenamientos en La Videna. Algunos de los jugadores que militan en ligas extranjeras ya se encuentran bajo el mando de Ricardo Gareca , mientras esperan la incorporación de los futbolistas del medio local.

Marcos Lliuya en un jugador de Sport Huancayo que ha mostrado mayor regularidad en lo que va del torneo. Incluso, cabía la posibilidad de que sea uno de los llamados a la convocatoria de Ricardo Gareca. Sin embargo, esto no fue así y el jugador se mostró fastidiado por quedar fuera de la lista.

"Muchas veces me pregunto por qué no estoy en la Selección Peruana, quizás me falta algunas cosas por conseguir en el fútbol peruano todavía, por eso sigo trabajando duro, y sueño con llegar donde me necesiten", declaró Marcos Lliuya para Radio Nacional.

Asimismo se refirió a su presente con Sport Huancayo. Marcos Lliuya destacó que viene trabajando y mostrándose en cada partido y entrenamiento. Su meta es llegar a un equipo grande.

“Yo vengo trabajando bien para que si en algún momento se da la oportunidad de ir a un equipo grande estar preparado. Vengo demostrando en Huancayo que estoy para grandes cosas”, añadió el jugador de Sport Huancayo.

Jefferson Farfán fue convocado por Gareca para la Copa América de Brasil. (Video: Jesús Mestas)

