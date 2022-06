El próximo Mundial se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, por lo que sumándole cuatro años a los habituales convocados, el 40% tendrá más de 35 años. Estos son Christian Cueva (35 años), André Carrillo (35 años), Raúl Ruidíaz (36 años), Gabriel Costa (36 años), Yoshimar Yotún (36 años), Gianluca Lapadula (36 años), Luis Advíncula (36 años), Aldo Corzo (37 años), Horacio Calcaterra (37 años), Christian Ramos (37 años), Carlos Zambrano (37 años), José Carvallo (40 años), Jefferson Farfán (42 años) y Paolo Guerrero (42 años).

Futbolista Edad en el 2026 Posición Paolo Guerrero 42 Delantero Jefferson Farfán 42 Delantero Gianluca Lapadula 36 Delantero Raúl Ruidíaz 36 Delantero Horacio Calcaterra 37 Volante Yoshimar Yotún 36 Volante Gabriel Costa 36 Volante André Carrillo 35 Volante Christian Cueva 35 Volante Carlos Zambrano 37 Central Christian Ramos 37 Central Aldo Corzo 37 Lateral derecho Luis Advíncula 36 Lateral derecho José Carvallo 40 Arquero Pedro Gallese 36 Arquero

En tanto, en torno al actual once titular conformado por Gallese; Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Peña, Yotún; Carrillo, Cueva y Lapadula. Solo Trauco, Callens, Peña y Tapia tendrán menos de 35 años. Es por ello que el técnico que esté a cargo de la bicolor los próximos cuatro años tendrá la gran labor de encontrar otros futbolistas que empiecen a sustituirlos de forma progresiva.

Futbolista Edad en el 2026 Miguel Trauco 33 Alexander Callens 34 Sergio Peña 30 Renato Tapia 30

La mayor problemática será en la delantera, pues salvo Alex Valera, quien actualmente tiene 26, Santiago Ormeño (28) y Percy Liza (22) no existe otro futbolista en proyecto. Y en las otras líneas, la búsqueda también será compleja. Por ello aquí traemos una lista de futbolistas que podrían ser considerados, de acuerdo a su edad, y explotados de la mejor forma en el próximo proceso.

‘San Pedro’ y el arco

En el arco no habrá mucho inconveniente para Ricardo Gareca o al técnico que le toque asumir la dirección de la blanquirroja. Pedro Gallese cuenta con 32 años y llegará con 36 al próximo Mundial. Edad que para un portero no causa mayor problema, pues ellos tienen más años de vigencia, dado que al no tener mayor contacto con otros futbolistas están menos expuestos a las lesiones.

De lo contrario, tiene una gran reserva y lista amplia de suplentes que lo podrían reemplazar. Empezando por Angelo Campos, Ángel Zamudio, Carlos Cáceda, Alejandro Duarte y Renato Solís. En tanto, José Carvallo tendrá 40 años, siendo el único de la última convocatoria que podría quedar fuera del universo selección.

Arquero Edad actual Club Angelo Campos 29 Alianza Lima Carlos Cáceda 30 Melgar Alejandro Duarte 28 Sporting Cristal Renato Solís 24 Sporting Cristal Ángel Zamudio 25 Sport Huancayo

¿Y las ‘murallas’?

En la defensa, la banda derecha será una de las más complicadas de reemplazar. Luis Advíncula y Aldo Corzo podrían estar en sus últimos años de fútbol en el 2026, pues ambos tendrán entre 36 y 37 años. Y si nos regimos de la última convocatoria, actualmente, no tienen otro futbolista que pueda suplirlos ante alguna emergencia.

En algún momento, estuvo convocado Jhilmar Lora de Sporting Cristal, pero su poca continuidad en el elenco rimense lo alejó de la Videna. No obstante, podría salir al extranjero y recuperar el ritmo que perdió. Lo cual le permitiría volver a estar en el universo de los seleccionados. Otras opciones son Oslimg Mora (debutó con la selección ante Bolivia en Eliminatorias), Josué Estrada, Alejandro Ramos y José Bolívar.

Lateral derecho Edad actual Club Jhilmar Lora 21 Sporting Cristal Oslimg Mora 23 Alianza Lima Josué Estrada 27 Cienciano Alejandro Ramos 23 Melgar José Bolívar 22 Sport Boys

En tanto, por la banda izquierda, la situación no es tan compleja. Miguel Trauco, con 33 años en cuatro años, tendrá un promedio de edad razonable, al igual que Marcos López con 26. No obstante, estos podrían ser reforzados con otros prospectos como Paolo Reyna, Ricardo Lagos, Orlando Núñez y Nelson Cabanillas.

Lateral izquierdo Edad actual Club Paolo Reyna 20 Melgar Ricardo Lagos 26 Alianza Lima Orlando Núñez 22 César Vallejo Nelson Cabanillas 22 Universitario de Deportes

Finalmente, en cuanto a la pareja de centrales, Carlos Zambrano y Christian Ramos tendrán 37 años en el próximo Mundial. Por lo que Anderson Santamaría (30), Luis Abram (26), Alexander Callens (30) y Miguel Araujo (27) deberían tomar la posta. A esta lista se les pueden sumar Gustavo Dulanto, Renzo Garcés, Jefferson Portales, Arón Sánchez, Alec Deneumostier, Paolo Fuentes y Gianfranco Chávez.

Centrales Edad actual Club Gustavo Dulanto 27 FC Sheriff Tiraspol Renzo Garcés 26 César Vallejo Jefferson Portales 24 Alianza Lima Arón Sánchez 19 Cantolao Alec Deneumostier 23 Melgar Paolo Fuentes 26 Cienciano Gianfranco Chávez 23 Sporting Cristal

El mediocampo del futuro

Los volantes de contención como Renato Tapia y Pedro Aquino, aún habilitados para el próximo Mundial, tienen como principal pieza de recambio al conocido Wilder Cartagena (27). No obstante, Jesús Castillo, Burlamaqui y Leonel Solis podrían ampliar esta lista. Yoshimar Yotún aún estaría en condiciones, pero podría empezar a colaborar con la adaptación de otros como Távara, Kevin Peña, Arias y Guivin. Christofer Gonzales también es pieza en este listado.

Mientras que el puesto de Christian Cueva tiene a Piero Quispe, Jairo Concha, Benavente, Raziel García y Vilca. Por André Carrillo, continuarán Edison Flores (28) y Gabriel Costa (32). Y podrían sumarse Iberico, B. Reyna, Pacheco, Ramírez y D’arrigo.

Volantes Edad actual Club Jesús Castillo 21 Sporting Cristal Alessandro Burlamaqui 20 Valencia B Leonel Solis 25 Deportivo Municipal Martín Távara 23 Sporting Cristal Kevin Peña 24 Deportivo Municipal Jordan Guivin 24 Cienciano Alexis Arias 26 Melgar Piero Quispe 20 Universitario de Deportes Jairo Concha 23 Alianza Lima Christian Benavente 28 Alianza Lima Raziel García 28 Deportes Tolima Rodrigo Vilca 23 Universitario de Deportes Luis Iberico 24 Melgar Bryan Reyna 23 Cantolao Fernando Pacheco 22 Sporting Cristal Erinson Ramírez 23 Deportivo Municipal Jhamir D’arrigo 22 Cantolao

Salen al ataque

En la delantera, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quedarían descartados para la Copa del Mundo 2026, pues ambos tendrían 42 años. En cuanto a Gianluca Lapadula, con 36 años, sería su último mundial, al igual que el de Raúl Ruidíaz. Por lo que Alex Valera (26) y Santiago Ormeño (28) deberían ser los que lideren el ataque de la selección en aquel entonces. Yordy Reyna, Matias Succar -anteriormente convocados- y Percy Liza podrían sumarse.

Delanteros Edad actual Club Yordy Reyna 28 Charlotte Football Club Matías Succar 23 FK Teplice Percy Liza 22 Sporting Cristal

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR Delantero