Tras disputar los duelos ante Chile y Argentina por la segunda fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022, Miguel Trauco partió rumbo a Francia y llegó este viernes a Saint-Étienne, donde su club, que lleva el mismo nombre de la ciudad, lo recibió con los brazos abiertos para unirse a disposición del técnico Claude Puel, en pro del resto de partidos del presente año.

A través de su cuenta de Instagram, AS Saint-Etienne compartió un video del lateral izquierdo de la Selección Peruana, minutos después de su aterrizaje en Francia. Posteriormente, el mismo Miguel Trauco compartió en su cuenta la historia.

Saint Étienne tiene un duelo programado para el sábado a partir de las 11:00 a.m. ante Stade Brestois y Miguel Trauco espera ser tomado en cuenta para seguir acumulando minutos en la Ligue 1. Saint-Étienne tiene que escalar en la tabla de posiciones del torneo.





Miguel Trauco llegó a Francia este viernes. (Foto: Captura)

Raúl Ruidíaz se refirió a las críticas a su desempeño en la Selección

Tras las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Ricardo Gareca apostó por Raúl Ruidíaz para comandar el ataque en la segunda fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022. De esta manera el delantero arrancó como titular ante Chile y sumó minutos ante Argentina; sin embargo en ninguno de los dos partidos pudo encajar el balón en arco rival.

Las criticas de los hinchas no tardaron en llegar y se hicieron muchas comparaciones con respecto a su nivel en la MLS y vistiendo la camiseta de la Selección Peruana. No obstante, el atacante del Seattle Sounders FC aprovechó una entrevista con TV Perú para responder a todos sus detractores.

“La verdad que no me importa, yo nunca me he preocupado en eso. Por ahí he escuchado que he decepcionado. Que mi mamá me diga algo así me preocuparía, que mi familia lo haga, pero lo que opine la gente o no, no le tomo importancia. Estamos en un país donde cualquier persona puede opinar lo que siente, no todos lo verán de la misma manera”, aseguró el delantero.





