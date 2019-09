Selección Peruana: ¿Paolo Guerrero será 'castigado' o convocado para los amistosos ante Uruguay?

La Selección Peruana enfrentará a Uruguay en la próxima fecha FIFA de octubre (Motevideo y Lima). En ese marco, en la Videna ya se puso en marcha el plan de trabajo para afrontar estos compromisos. Ricardo Gareca elaborará su lista de convocados y muchos se preguntan sobre la posible inclusión de Paolo Guerrero.

El delantero pidió no ser convocado para los amistosos ante Ecuador y el 'Scratch' para disputar la Copa de Brasil. Entonces, la duda gira en torno si este pedido de Paolo Guerrero tendrá consecuencias en el próximo llamado del 'Tigre'.

En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hay molestia por parte de algunos dirigentes (por el pedido que realizó Paolo Guerrero) y se maneja como posibilidad excluirlo de la lista. Pero Depor supo que Ricardo Gareca lo incluirá por varios motivos.

Conocida es la debilidad que el entrenador tiene por el juego del delantero del Internacional de Porto Alegre. Además porque Paolo Guerrero es uno de sus referentes y pieza clave en el equipo titular.

El DT de la Selección Peruana ya aclaró, en una conferencia de prensa, que no habló en tono de amenaza en contra de Paolo Guerrero, cuando aseguró que los jugadores tendrán que atenerse a las consecuencias ante sus constantes pedidos para quedar excluidos de las convocatorias a la 'bicolor'.



"El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho, porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor", dijo el DT en Estados Unidos antes de enfrentar a Ecuador.

"En un momento me preguntaron qué pasaría si esto es reiterativo y yo dije que cada uno se tendrá que atener a las consecuencias porque tenemos que cuidar la salud de la Selección Peruana, pero no fue para nada en un tono amenazante", añadió el DT.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, en su inicio, afirmó que Paolo Guerrero cometió un error. “No es una indisciplina, es un error. Cuando tomas una decisión como esta (pedir no ser convocado), hay que esperar un tiempo para ver si fue la decisión correcta o no. De eso se va a dar cuenta Paolo más adelante".

Selección Peruana: Paolo Guerrero perdió la final de la Copa Brasil. (América TV)

