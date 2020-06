Claudio Pizarro es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores peruanos más exitosos en el extranjero, El delantero nacional ha brillado durante muchos años, especialmente en Alemania, pero el talento ya lo tenía desde muy pequeño, según afirma Roberto Chale, quien lo tuvo a su cargo cuando recién empezaba su carrera en el mundo del fútbol.

En una entrevista con TV Perú, Roberto Chale contó que él veía características diferentes en Pizarro cuando lo entrenaba en Deportivo Pesquero y señaló que desde ese momento sabía que le iría bien en su trayectoria profesional.

“Él ganaba en bochas, ping pong, casino y básquet. Yo cuando vi eso, dije este debe jugar como sea. No solo por un tema de condiciones sino por ese amor propio. Sabía que llegaría lejos y no me equivoqué”, señaló.

Werder Bremen perdió y necesita de este milagro para seguir en la Bundesliga

El Werder Bremen de Claudio Pizarro perdió este sábado ante el Mainz por 3-1 y comprometió seriamente su permanencia en la Bundesliga. El equipo verde no pudo en su visita a Maguncia y apela a un milagro para llegar solo a los playoff del descenso.

El Bremen daba señales de descender este mismo sábado. Sin embargo, el empate que sacó el Fortuna Dusseldorf ante Augsburgo (1-1) alargó la definición de la permanencia hasta la última jornada, en la que el equipo de Claudio Pizarro chocará ante Colonia de local.

La tabla de posiciones de la Bundesliga obliga al Bremen a golear al Colonia y esperar que el Fortuna, que juega ante Unión Berlín, no celebre un triunfo. De esta forma, los de Florian Kohfeldt treparán al puesto 16 y disputarán la promoción del descenso en la Primera del fútbol alemán.





