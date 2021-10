La Selección Peruana tendrá un nuevo día de entrenamientos esta tarde en la Videna. ¿A qué se debe el cambio de horario? Durante este lunes se ha confirmado la llegada de varios convocados que militan en el extranjero, aunque Santiago Ormeño pisó suelo nacional desde el domingo por la noche. El delantero está decidido a ‘romperla’ en los trabajos y ganarse un lugar en la pizarra de Ricardo Gareca.

El delantero del León de México arribó el domingo por la noche a nuestro país, para unirse a los trabajos de la ‘bicolor’ en la Videna. Previo al inicio de los trabajos bajo el mando de Ricardo Gareca, confesó en diálogo con RPP estar “muy contento de tener una oportunidad más con la selección, estoy listo para esta fecha triple”.

Si bien aún no ha podido sumar goles con la camiseta blanquirroja, mencionó estar preparado para marcarlos. “Yo sé que como delantero se requieren goles y vengo con mucho entusiasmo para dar lo mejor de mí”, explicó, no sin antes admitir que “he soñado con hacer goles con la Selección Peruana”.

Sobre los rivales de esta fecha triple, Ormeño sostuvo que “no creo que haya favoritos ante Chile, porque son Eliminatorias mundialistas, son partidos de vida o muerte”. En el caso de Bolivia, argumentó que está presto, pues “estoy acostumbrado a jugar en altura, pero el técnico es quien decide. Si el profesor decide que esté ahí, daré lo mejor”.

Para esta convocatoria también fue llamado el ‘Depredador’, a quien confesó admirar. “¿De quién no es ídolo Paolo Guerrero? Voy a tener el placer de conocerlo y estoy muy feliz”, indicó. Así como al capitán, el atacante de León también espera ver a André Carrillo, a quien le escribió tras enterarse de su lesión: “Sería una baja sensible pero creo que tenemos equipo para poder suplirlo”.

Finalmente, resaltó que “estamos todos juntos unidos por el mismo objetivo”, el cual es sumar la mayor cantidad de partidos ganados. Para ello, deberán trabajar duro, tal como lo hizo para estar nuevamente en la nómina del ‘Tigre’: “En la fecha triple pasada no estuve convocado, no estaba muy bien pero ahora ya estoy totalmente recuperado”.





