Sergio Peña viene abriéndose un camino en el extranjero. Pasó por las filas de Granada, Tondela y actualmente milita en el FC Emmen de Holanda, junto a Miguel Araujo. Por tal motivo es un jugador que siempre está en el radar de Ricardo Gareca y suele llamarlo para las convocatorias de la Selección Peruana.

En una entrevista en el Instagram oficial de Alianza Lima el volante habló sobre las posiciones en las que se siente más cómodo en la cancha y en aquellas que se suele acomodar mejor en la Selección Peruana y, en determinado momento, bromeó diciendo que podría jugar hasta de arquero con tal de vestir la ‘bicolor’.

“Desde pequeño he jugado en cualquier posición del mediocampo y en cualquier posición me siento bien. En mis equipos siempre he jugado de mediapunta, pero Ricardo Gareca siempre me ha puesto de 6, de 8, a veces he jugado de 10, en los entrenamientos, pero yo creo que le gusto más en las otras posiciones", sostuvo el jugador.

“Gareca siempre nos dice que tenemos que estar preparado para jugar en la posición en la que nos necesite. Con tal de estar ahí hasta de arquero me pongo”, continuó en son de broma.

El FC Emmen inició sus entrenamientos

Los jugadores de la Selección Peruana van retomando poco a poco sus respectivas actividades. Sergio Peña y Miguel Araujo fueron parte del entrenamiento de FC Emmen tras la paralización de los trabajos a causa de la propagación del coronavirus en Países Bajos.

Los jugadores nacionales realizaron trabajos con balón y contaron con todas las medidas de seguridad para no poner en riesgo la salud de ellos, ni de sus compañeros de equipo.

