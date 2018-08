Jonathan Bilbao nació en Barquisimeto, al noreste de Venezuela, hace 19 años. Como todo niño futbolista, soñó con llegar algún día a ser profesional y jugar por su selección, la 'Vinotinto'. Sin embargo, la difícil situación que azota al país llanero hizo que aprovechara un viaje familiar a Perú, en diciembre pasado, para buscar una nueva oportunidad.

Es una mañana fría en la Villa Deportiva de la San Martín , en Santa Anita. El club, que tiene 4 marfileños en el primer equipo, le abrió las puertas a Jonathan en la reserva este año. El joven defensa llegó a nuestra reunión para contarnos su historia.

¿Cómo surge la idea de venir a jugar a Perú?

Junto a mi papá, que es peruano, y mi hermana llegamos en diciembre para ver a mi abuela. Fue mi primera vez aquí. Vine mentalizado en probarme en algún club. Gracias a Dios pasé las pruebas en San Martín. En mi país, había hecho menores en el Deportivo Lara.



Jonathan Bilbao cuenta lo difícil que es ser futbolista en Venezuela. (John Virhuez)

¿Es muy difícil hacer carrera de futbolista en Venezuela?

Es una situación que afecta a toda la población, en todos los estados y capitales. Es muy triste lo que está sucediendo en el país. Muchas personas, doctores, médicos, futbolistas no pueden luchar por su futuro. Es una de las razones por las que estoy aquí.



¿Qué es lo más doloroso para un deportista?

Ser futbolista en Venezuela ahora es bastante difícil porque si te enfermas, si te lesionas no hay medicamentos, nada te alcanza. Además, tu familia tampoco la pasa bien.



Jonathan Bilbao contó que jugó partidos con el primer equipo del Deportivo Lara, pero en amistosos. (Julio Cordero)

Eres considerado en los microciclos de la Selección Peruana Sub 20. ¿Cuánto significa eso para ti?

Me siento privilegiado de pertenecer a este grupo. La posibilidad de ser llamado surgió luego de quedarme en la San Martín. Le dije al entrenador ‘Pepe’ Espinoza que podía nacionalizarme por mi padre. Me recomendó y la Federación me ayudó a agilizar el proceso.



Jonathan Bilbao junto a Daniel Ahmed, técnico de la Selección Peruana Sub 20. (Noticiasbarquisimeto/John Virhuez)

¿Qué sentiste el día de la ceremonia de nacionalización?

Fue una linda experiencia en el que me comprometí en hacer las cosas bien y sentirme parte de la nación. Siento amor por la gente de aquí debido a mi padre y mi familia.



¿Cómo te tratan tus compañeros de la selección y la San Martín?

Me acogieron muy bien. No me puedo quejar. Me siento contento de ser parte de la Sub 20 y en club de igual modo.



Jonathan Bilbao y el arquero Daniel Ferreyra coincidieron en la ceremonia de nacionalización en marzo pasado. (Andina)

¿Qué piensas de aquellos comentarios que están en contra de migración venezolana?

A palabras necias, oídos sordos. Gracias a Dios no me ha tocado vivir eso. Pero sé que muchos venezolanos, como yo, han sido humillados. Eso está mal. Toda persona merece respeto en la vida. No es que ellos vienen porque quieren, sino porque estamos pasando una mala situación y es necesario salir del país.



¿Qué es lo que más extrañas?

Mi familia al ciento por ciento, a mis amigos. Es toda una vida que llevo allá. No es fácil dejarla de un momento a otro. Pero nada, hay que acostumbrarse y seguir adelante.



Jonathan Alberto Bilbao Vasquez Fecha de nac.: 29-07-99

Lugar de nac: Barquisimeto

Talla: 1.83 m

Peso: 76 kg. Jonathan Bilbao Posición: defensa central o lateral

Jugador al que admira: Raphaël Varane

Jonathan Bilbao fue convocado al microciclo de la Selección Peruana Sub 20 que se prepara para el Sudamericano

Jonathan Bilbao fue el único jugador de San Martín convocado. (FPF)

