Fue clave: el técnico campeón con la 'U' que recomendó a Trauco a Saint-Étienne de Francia

La llegada de Miguel Trauco a Saint-Étienne está justificada por su buena actuación con la Selección Peruana en la Copa América, pero el lateral ha reconocido que fue clave la recomendación de Osvaldo Piazza, extécnico y campeón en Universitario de Deportes , para llegar al cuadro ‘Verde’.

Luego de su paso por Brasil, Miguel Trauco habló con la prensa francesa y reconoció que Piazza, campeón con Universitario en 1998 e histórico con Saint-Étienne (pasó siete temporadas como futbolista), lo recomendó a los directivos del cuadro francés.

Osvaldo Piazza regresó a la 'U' en el Torneo Clausura 2002, pero tuvo una campaña para el olvido. (USI) Osvaldo Piazza regresó a la 'U' en el Torneo Clausura 2002, pero tuvo una campaña para el olvido. (GEC)

“Yo hablé con él. Está muy cerca del entrenador físico del Perú [Néstor Bonillo]. Me dijo cosas buenas sobre la ciudad, la gente. Me dijo que Saint-Etienne era un club histórico, estable y famoso por su fervor. Fue realmente una elección natural. Y estoy muy feliz con la bienvenida”, afirmó Miguel Trauco en una entrevista con el medio francés, But Football.

“Creo que todavía necesito mejorar en la defensiva, el marcado, la concentración. Pero cuento con el personal y mis compañeros de equipo para ayudarme a progresar”, agregó Miguel Trauco.

“Siento que el club es realmente el corazón de la ciudad aquí. Cuando me dijeron que Saint-Etienne estaba interesado en mí, investigué en internet. Vi videos del estadio, la atmósfera. Pesaba en la balanza”, concluyó.

