Wilder Cartagena reveló la razón por la que dejó de ser considerado por Gareca en la Selección Peruana

Wilder Cartagena se ilusionó con la posibilidad de volver a ser llamado a la Selección Peruana para la Copa América, ya que formaba parte de la lista preliminar de Ricardo Gareca ; sin embargo, las cosas no sucedieron como él lo esperaba en esa ocasión.

Para los últimos dos amistosos de la 'bicolor'. el volante de Alianza Lima tampoco fue considerado y durante una entrevista con FOX Sports Radio Perú, el jugador reveló la razón por la que el 'Tigre' dejó de tomarlo en cuenta.

"Creo que me descuidé un poco en el aspecto físico, no estaba como la Selección requiere que uno esté. Hace unos meses sentía que había bajado mi nivel físicamente, pero actualmente lo he recuperado, me siento bien", sostuvo el jugador de Alianza Lima.

Cabe destacar que el jugador se ha convertido en uno de los fijos para Bengoechea en el once titular de Alianza Lima y trabaja con el objetivo de volver a vestir la camiseta 'blanquirroja'.

Perú volverá a jugar amistosos en el mes de octubre, ante Uruguay, para esa fecha, el volante espera volver a llenarle los ojos a Gareca y así poder regresar a la 'bicolor'.

