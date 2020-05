A inicios de marzo, Yoshimar Yotún sufrió una fuerte lesión que puso en duda su participación con la Selección Peruana en los partidos por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022; sin embargo, esos enfrentamientos se reprogramaron debido al coronavirus y la cuarentena a la que se vio obligado a acatar, le sirvió para poder recuperarse y encontrarse en su nivel nuevamente.

“La primera parte de mi recuperación la hice en La Noria hasta que no se pudo ir más, desde entonces trabajo en mi casa, me traje los aparatos y ya estoy listo para poder trabajar con los compañeros. Sin duda es distinto trabajar en casa que en el campo. Este tiempo me ha venido bien para poder recuperarme. Ya voy a entrar en los trabajos grupales vía Zoom”, señaló el jugador de la ‘bicolor’ en una entrevista con FDP Radio.

En la misma conversación el futbolista se refirió a la posición en la que se siente más cómodo. “He jugado muchísimo tiempo de lateral izquierdo, pero desde que comencé a jugar en la Selección de mixto he encontrado mi puesto; allí encontré mi lugar, me he sentido importante tanto en la Selección como en Cruz Azul”, sostuvo al respecto.

Por otro lado, Yotún también se pronunció sobre la situación actual del fútbol a causa del coronavirus. “He leído las noticias sobre las ligas de Europa que se van a reanudar. Va a ser difícil y super raro volver en estas condiciones, sin poder abrazarte después de un gol, pero si es por nuestra salud y porque vuelva el fútbol rápido, creo que podemos acatarlo", señaló.

"Sería complicado volver con el estadio Azteca vacío. Todos los hinchas de La Máquina están esperando por ese momento. Celebrar un título sin gente será complicado para nosotros”, continuó el futbolista.

