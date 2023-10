Este lunes 23 de octubre, Sport Boys recibió una mala noticia por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). ¿Qué sucedió? El ente rector decidió sancionar con una multa y la resta de cuatro puntos al conjunto rosado en la tabla acumulada, por incumplimiento de pagos en su plantel. Ante ello, Adrián Alcocer, administrador del conjunto chalaco, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el procedimiento que tomarán durante este proceso.

“Realmente estamos sintiendo que estamos contra todos. No hay razón para que se nos golpee de esa manera. Vamos a defender al club hasta el final. Tenemos los argumentos. El club está saneado y hay otros equipos que públicamente sus jugadores han dicho que les deben, que dejan de entrenar, y a ellos no les quitan puntos”, señaló el administrador de la escuadra rosada en rueda de prensa.

Del mismo modo, Adrián Alcocer reveló que intentaron comunicarse con la FPF, pero que no han recibido respuesta, motivo por el que se apersonarán el martes por la mañana para solicitar explicaciones. “Hemos tenido llamadas sin ningún tipo de respuesta con la Federación. Iré mañana a primera hora a pedir explicaciones, porque no es normal que nos quiten 4 puntos después de tres meses. Es un golpe que lo vamos a asumir y lo vamos a pelear legalmente”, sostuvo.

La resolución de la Comisión de Licencias de la FPF. (Foto: FPF)

Por otro lado, Jaime Talledo, abogado de la institución rosada, fue entrevistado por Radio Ovación indicó que apelarán. No obstante, en caso el fallo no sea favorable, acudirán al TAS. “Lo cierto es que si esto no se resuelve de acuerdo a justicia, ya que consideramos que la sanción es injusta, lo cierto es que el camino siguiente es el TAS, pero entiendo que la administración defenderá los intereses del club donde se tenga que defender. Todo el año pasado hubo una enorme presión para buscar sancionar a Boys, no quiero decir que necesariamente haya intenciones en absoluto, pero preparados estábamos”, aseguró.

¿Cuándo vuelve a jugar Sport Boys?

El encuentro entre Sport Boys vs. Cienciano, por la jornada 19 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson, está programado para el sábado 28 de octubre desde las 3:15 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Cabe resaltar que, según la programación brindada por la organización de la Liga 1 Betsson en sus redes sociales, en el mismo horario que el cotejo entre los ‘rosados’ y el ‘Papá’, también se disputarán las contiendas de Unión Comercio y Binacional, pero el día domingo.





