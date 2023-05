Sport Boys no atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura 2023, en el que marchan en el décimo octavo lugar, con ocho unidades. Y es que el elenco ‘rosado’ no conoce de triunfos desde hace seis encuentros, motivo que llevó a Guillermo Sanguinetti dejar el cargo de entrenador. Eso sí, el equipo porteño no pierde el tiempo y ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, con el objetivo de mejorar su situación en el campeonato nacional. Al menos así lo dio a conocer Antonio Meza Cuadra, gerente deportivo del conjunto chalaco.

“Ayer renunció el profesor Sanguinetti con su comando técnico. Hoy ha asumido de forma interina el profesor Alayo que ya tuvo pasado por el club el año pasado. Estamos en la búsqueda de un nuevo comando técnico, esperemos que la próxima semana podamos cerrar con ellos. Que sepa la realidad del Boys, que sea trabajador, el perfil es ese, que tenga una metodología moderna, no importa mucho la nacionalidad”, mencionó el directivo de Sport Boys en una entrevista con Radio Ovación.

Meza Cuadra también brindó una buena noticia a los hinchas rosados, asegurando que hay nuevos ingresos a la institución y la situación con los jugadores ha mejorado: “De hecho, el plantel está al día. Esta nueva administración ha conseguido rápidamente dos sponsors importantes, ya uno se está luciendo en el pecho. Estamos con toda la intención de cerrar estos últimos partidos, y ahora en el Clausura con la posibilidad de reforzarse podemos aspirar a tener un mejor campeonato”.

Eso sí, el gerente deportivo de Sport Boys aseguró que espera que se aclaran las reglas para sumar refuerzos de cara al inicio del Torneo Clausura. “Tenemos que reforzar más de una línea. Tenemos un inconveniente que no lo tenemos claro respecto a las bases, no solo nosotros, sino también el resto de equipos. Las bases dicen que puedes inscribir un máximo de 27 jugadores, no se sabe si es en todo el año, en el Apertura, en el Clausura. Dependiendo de la respuesta de tenemos que ver cómo y con quién nos reforzamos. Independientemente de ello, ya hemos venido trabajando con un par de refuerzos que deberíamos estar cerrándolos pronto también”, sentenció.

La palabra de Guillermo Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti declaró ante los medios y reveló algunos detalles de lo que fue su salida del conjunto rosado. “El rendimiento no era bueno y pensamos en darle el paso a otro colega para que asuma y pueda revertir la situación. Una vez que presenté la renuncia les indiqué los motivos y la directiva de Sport Boys entendió que era una situación que no tenía marcha atrás”, mencionó.

Asimismo, el DT uruguayo aseguró que se siente contento por el buen momento del club a nivel administrativo. “Partido a partido veníamos pensando que se podía tener una mejoría. Hicimos partidos buenos, pero los resultados no se estaban dando. Creo que nos vamos en el mejor momento de todo este tiempo que estuvimos, en cuanto a lo administrativo. Estamos en un buen lugar entrenando y yo creo que el que venga tendrá la tranquilidad que no tuvimos nosotros los cinco meses que veníamos trabajando”, sostuvo.





