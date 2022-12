Luego de la salida de Juan Alayo, Sport Boys analizó varias opciones sobre la mesa, con el objetivo de encontrar al director técnico para la temporada 2023. Asimismo, uno de los nombres que más sonó en la directiva del conjunto ‘rosado’ fue el de Guillermo Sanguinetti, quien finalmente terminó convirtiéndose en el nuevo entrenador del elenco chalaco. Así, el experimentado DT argentino -con pasado en Alianza Lima- regresará a la Liga 1 para dirigir a la ‘Misilera’, equipo que buscará sumar un nuevo título en la próxima campaña.

No obstante, este martes por la noche, Sanguinetti llegó a Lima para ponerse el buzo de la ‘Misilera’. Eso sí, tras su arribo a tierras peruanas, el estratega declaró ante los medios y habló sobre los retos que tiene con el club para el curso que viene.

“Primero hay que armar el equipo, a partir de eso, hacer un buen trabajo de pretemporada para iniciar un campeonato donde necesitamos llevar a lo más alto a Sport Boys en el torneo. Vamos a trabajar con todo, a meterle, para llevarlo bien arriba”, mencionó el DT argentino.

Del mismo modo, Guillermo Sanguinetti confía que, durante el próximo año, los problemas económicos en la ‘Misilera’ no sean una noticia frecuente. “Esperemos, por lo que me han dicho, que eso no exista y se pueda trabajar con tranquilidad. Estamos conversando sobre el tema de los refuerzos. Arrancaremos entrenamientos y de a poquito vamos a sumar”, concluyó.

Refuerzos y bajas

Con la llegada de Guillermo Sanguinetti, Sport Boys cerró su tercer refuerzo de cara a la próxima temporada. Alexis Gómez y Diego Penny, fueron los primeros fichajes que realizó el conjunto chalaco, con el objetivo de armar un plantel competitivo que le permita pelear por el título en la siguiente campaña.

Sin embargo, Sport Boys también anunció las bajas de algunos jugadores. Estos son los casos de Tarek Carranza, Patricio Álvarez, Claudio Torrejón y Luis Garro, quienes dejaron de formar parte de la institución.





