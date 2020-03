La llegada de Iván Bulos a Sport Boys significó un alivio para la escuadra que dirige Marcelo Vivas, teniendo en cuenta que la escuadra ‘chalaca’ carecía de un goleador. Claro, el cuadro ‘rosado’ aspira a ser protagonista en el certamen local y por ello rompieron el ‘chanchito’ a inicios de año para fichar a un atacante con recorrido internacional.

Ahora, la situación se complicó en Sport Boys, debido a que Iván Bulos volverá a ser operado, para recuperarse de una lesión. Todo ello demandaría un tiempo prudente, por lo que su debut en el equipo de Marcelo Vivas se retrasaría.

“Cuando llegué, tuve que recuperarme de mi lesión en la rodilla, y eso me costó trabajo. De a pocos, he conocido al grupo y al técnico, que ya me viene agarrando confianza. También me estoy adecuando al país”, dijo Iván Bulos en una entrevista con Depor (octubre del 2019), cuando fue consultado sobre por qué no debuta en Hadjuk Split de Croacia.

Es preciso destacar que Iván Bulos llegó a Sport Boys luego de su paso por el fútbol de Croacia. El delantero no sumó minutos con su último club en el extranjero, por lo que decidió regresar al fútbol peruano. Se habló de un interés por parte de Sporting Cristal, pero finalmente los ‘rosados’ lo ficharon.

Por el momento, Iván Bulos no se ha pronunciado sobre la nueva operación que tendrá que someterse. Sport Boys empató ante Universitario de Deportes y Marcelo Vivas demostró que los ‘rosados’ pueden competir para ser protagonistas en el torneo local.

VIDEO RECOMENDADO

La conferencia del técnico de la 'U'

El mensaje de Gregorio Pérez a la hinchada crema. (Video: José Luis Saldaña)

TE PUEDE INTERESAR