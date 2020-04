Las 24 horas del día le quedan cortas a Johan Vásquez. El actual administrador de Sport Boys viene trabajando, hace cerca de un mes, durante día y noche para ‘cuadrar’ la caja de la ‘Misilera’ y cumplir con todos sus deberes. Entre ellos, pagar las deudas que aún mantiene el club, algo que, hoy en día, parece una tarea imposible.

El coronavirus también ha afectado la salud de los clubes. ¿Cómo se viene afrontando la situación en Boys?

La coyuntura está atacando a todos los rubros. Es inesperada, distinta. Lo que estamos haciendo, por el momento, es armar escenarios sobre lo que podría pasar.

¿Es el aspecto económico el más golpeado?

Sí, porque somos uno de los clubes en los cuales la taquilla es una parte muy importante. Esos ingresos, que más o menos son dos veces al mes, ayudan a cubrir gastos del día a día.

🎶La salsa no puede parar, tampoco nuestros muchachos del primer equipo y reserva, mira como continúan los entrenamientos desde casa porque un verdadero rosado se queda en casa ¿Y tú? 🤜🤛#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/HLIPIDNult — Club Sport Boys (En casa 🏠) (@sportboys) March 29, 2020

¿Cómo cuáles?

El club gasta alrededor de mil soles diarios en canchas para entrenar, ya que todavía no tenemos un complejo deportivo. Además, cubrimos desayunos, traslados de materiales y productos para nuestros jugadores con la taquilla. Ahora no tendremos ese ingreso.

En ese aspecto, ¿se tiene algo en mente para sanar la economía del club?

Como te decía, estamos viendo en qué escenario acomodarnos. Tenemos que reajustar algunas cosas, y no me refiero a los sueldos de los jugadores, sino a dejar la oficina, ya no hacer concentraciones previo a partidos o alquilar canchas más baratas para entrenar. Si no es así, nos va a costar mucho afrontar lo que resta del año.

Todo esto se da en un momento en el cual Boys venía bastante estable…

Nos quedan pocos meses para cancelar todas las deudas que tenía el club. En ese sentido la Comisión de Licencias va a tener que ser mucho más flexible. No somos el único equipo con ese tipo de deudas y en esta coyuntura definitivamente no se podrán cumplir. Yo no sé qué tantas empresas apostarían hoy por el fútbol. ¿Quién va a querer invertir? La situación va arrastrando todo y lo que debemos hacer es buscar que tenga el menor impacto posible sobre el fútbol.

La hinchada rosada acompañó en masa al equipo durante sus tres partidos en casa en este Apertura 2020. (Prensa Sport Boys)

¿Qué crees que pasará con el fútbol peruano?

No lo sé. Las declaraciones del Ministro de Salud hacían entender que se empezaría a jugar sin público. Eso es lo más probable. Puede ser todo el Apertura, todo el año. No sabemos, pero no se pueden tomar decisiones si el gobierno aún no determina algo específico con respecto al fútbol. Me parece que esta semana será clave para que la FPF pueda tomar una decisión. Hay una cadena de intenciones que se deben unir.

