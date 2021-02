Sport Boys continúa su preparación para el arranque de la Liga 1. Para esta temporada, el cuadro rosado se ha reforzado con jugadores de distintas nacionalidades para ir por los primeros lugares de la tabla de posiciones en el fútbol peruano. Uno de ellos es Jorman Aguilar, quien llegó de Panamá para ser el goleador de la ‘Misilera’.

“La verdad que estoy feliz, mi familia se siente contenta. Poco a poco nos estamos adaptando a lo que quiere el profesor Cardama”, indicó Aguilar en diálogo con Radio Ovación. Eso sí, confesó que antes de firmar por el cuadro chalaco, hizo un par de llamadas.

Y es que, al militar algunos jugadores panameños en la Liga 1, el nuevo jale rosado prefirió hacer las consultas respectivas a quienes ya tenían tiempo en el país. “Conversé con mis compatriotas y me dijeron que Boys es una buena vitrina”, manifestó.

“No la pensé dos veces y la verdad que yo también creo que pueda abrir la puerta a otros panameños, porque es una liga muy bonita, que se hace de buen ver y ojalá que sea así”, agregó en medio de la entrevista.

Sobre las cualidades que aportará al equipo, precisó que “hago muchas diagonales, que siempre presiona, que le gusta estar ahí, que lucha y que tiene mucha garra. De eso me he caracterizado, la gente de mi país me conoce así. Tengo que dar todo por el todo por el Boys, porque me están dando el apoyo”.

Jorman Aguilar llegó solo a Lima, donde espera adaptarse lo más rápido posible para traer a su familia en el menor tiempo. Por lo pronto, se acopló a los entrenamientos para ser considerado por el DT Teddy Cardama.





