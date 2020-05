El coronavirus sigue golpeando duro. Jorge Huamán sufrió la irreparable pérdida de su padre a causa del COVID-19. El exjugador de Sport Boys confirmó la noticia en sus redes sociales, recibiendo mensajes de apoyo y fortaleza de parte de los hinchas rosados y de los amantes del fútbol, en general.

“Padre adorado no sabes cuánto siento tu partida. Fuiste el mejor, siempre atento, honesto, humilde, honorable, trabajador y una súper gran persona. Espero me perdones el no haber estado más cerca a ti en tus últimos momentos de vida. Te amo demasiado y no sabes cómo me duele el no haberte podido decir que siempre fuiste mi Ídolo, el único en mi vida. Papito, ya nos encontraremos y en ese momento espero poder abrazarte nuevamente y decirte 'Gracias, papito, siempre fuiste mi ídolo. Te Amo’ Descansa en paz, mi vida", fue el mensaje que el ‘Chino’ compartió en su Instagram tras el sensible fallecimiento de su padre.

La noticia ocasionó que Sport Boys se sume a los mensajes de condolencia y envíe fortalezas a uno de los jugadores que hizo historia en su institución. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán. Enviamos nuestras condolencias para la familia”, sostuvo el mensaje que Sport Boys realizó en sus redes sociales.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán.



Enviamos nuestras condolencias para la familia 🙏🏼 pic.twitter.com/eBLvht2u5E — Club Sport Boys (En casa 🏠) (@sportboys) May 21, 2020

El coronavirus también golpea al mundo del fútbol

Jorge Huamán no es el único que perdió a un familiar a causa de esta terrible enfermedad. Hace unas semanas, Kevin Quevedo perdió a su abuela y, en las últimas horas, Erick Delgado dio a conocer el fallecimiento de su madre a causa del COVID-19.

