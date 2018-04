Los goles se celebran. Y los hinchas están en su total derecho de hacerlo. Para eso van al estadio. Gritan, alientan y juegan su propio partido desde las tribunas. Sin embargo, muchas veces, ellos se han visto afectados por el abuso policial. Sucedió hace unos días en el Callao, mientras Sport Boys disputaba un choque ante Cantolao.

El fútbol peruano presenció el preciso momento en el que un grupo de efectivos policiales agredieron a un sector de hinchas de Sport Boys, mientras Johnnier Montaño se disponía a celebrar un golazo de tiro libre ante Cantolao.

"Lindos los goles, partido vibrante pero me vuelve loco lo que pasó en la tribuna. Me indigna, me subleva (...) Mira, mira, mira eso (mientras pasaban la imagen de la agresión) ¡Están gritando un gol! La policía va y lo revienta a palazos porque están en la reja como si fuesen a matar a alguien", escribió Erick Osores en su Facebook, luego del incidente.

Sport Boys: Erick Osores y su acalorada reacción por agresión de Policía a hincha en el Callao [VIDEO]

"Viendo la repetición del Boys vs Cantolao y me parece increíble que cuando Montaño celebra con su barra el primer gol, la policía agreda a la gente con sus palos", escribió, por su lado, Leao Butrón en su cuenta de Twitter.

Ahora, Sport Boys realizó una campaña que busca erradicar el abuso policial en las tribunas, bajo el hashtag #LosGolesSeCelebran. El Perú se une, por un mejor Torneo Descentralizado.

