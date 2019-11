Sport Boys está a un partido de conocer su destino en la Liga 1. Por ello, no quiere dejar nada al azar y adelantó su viaje a Huancayo para adaptarse a la altura y prepararse con todo para enfrentar a su rival este domingo a las tres de la tarde. Los rosados se juegan su última carta para salir de la zona de descenso.

Sport Boys no ha tenido la mejor de las rachas en altura. Su último encuentro en altura, ante Alianza Universidad en Huánuco lo perdió 2-0 y ante Real Garcilaso en Cusco (fecha 9 del Clausura) cayó 4-0; a pesar de ello, también a tenido algunos partido en altura con los números a favor.

Ante Ayacucho FC, el cuadro rosado pudo sacar los tres puntos, tras ganar 1-0 con gol de Junior Ross, por la jornada 7 del Torneo Clausura.

Marcelo Vivas tiene la esperanza intacta y sabe que solo es cuestión de concentración y buen fútbol para quedarse con el resultado a favor. “Nosotros no estamos salvados aunque estemos afuera de la zona de descenso en estos momentos. Otras veces estuvimos fuera y de ahí nos metimos de nuevo", manifestó en conferencia de prensa.

No obstante, el DT de Sport Boys lamentó que pese al esfuerzo de sus jugadores, no se haya logrado sumar más puntos en el campeonato. “A veces siento pena porque lo que están haciendo los muchachos es muy valorable, lástima que no se pudo conseguir más puntos en el torneo anterior, no es una excusa pero es una pena que estemos en esta situación”, agregó.

Sport Boys, Deportivo Municipal y San Martín peleando por la baja.

