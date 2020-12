La última vez que Sport Boys ganó el título nacional fue en 1984. Por lo que ya son varias generaciones rosadas que no ven en lo más alto a su equipo, y más bien fueron testigos de descensos y las muchas complicaciones administrativas. Y aunque en esta Liga 1, Boys también peleó por salvarse del descenso hasta las últimas fechas, el 2021 ya apunta a más alto.

Eso lo asegura Renzo Sheput, flamante gerente deportivo del club, quien llegó tras su buena gestión en Mannucci como coordinador de equipo. Junto a la administración, presidida por Johan Vásquez, y el técnico Teddy Cardama, el cuadro rosado quiere volver a ser protagonista de la Liga 1 que se viene. El ‘Pincel’ contó en Deporcast, que el equipo se reforzará en todas sus líneas y buscarán la jerarquía y el compromiso de los jugadores. Conoce más sobre los planes para el 2021.

Pese a los inconvenientes la pandemia, tuviste un buen debut como jefe de equipo en Mannucci, el equipo clasificó a la Copa Sudamericana y peleó hasta la última fecha por llegar a la final de la Fase 2…

Fue un año atípico para todos. Yo inicialmente estaba con la jefatura de menores, el proyecto juvenil estaba para grandes cosas, pero se suspendió por la pandemia. Era muy insostenible. El técnico Pablo Peirano decidió que pueda estar en el primer equipo, como un jefe o coordinador. Creo que se cumplió la misión. Estuve de técnico también de los chicos que no salían en lista, pero muy agradecido con Mannucci. Me brindaron esa confianza.

¿Qué te sedujo más para llegar a Sport Boys y no continuar con ese buen trabajo en Mannucci?

Son varios factores. El principal es el tema familiar, quería estar con mi esposa y dos hijos. Y el otro es que el tema de menores en Mannucci, como todos los clubes, es muy incierto. Ya no iba a poder continuar en el club con ese cargo. Se presentó esto de Sport Boys, le tengo mucho cariño al club y eso inclinó la balanza para estar en el proyecto.

Renzo Sheput jugó en Sport Boys entre el 2017 y 2018.

La mayoría de jugadores que están en el final de su carrera, se vienen inclinando por la gerencia deportiva y ya no tanto por ser técnicos, ¿a qué crees que se deba?

Cada uno elige su camino y su pasión. Yo también soy técnico, ya recibido. Y ahora se me presenta esta oportunidad, por lo que también tengo que empaparme de este tema de la gerencia deportiva. Es tratar de ir buscando soluciones en el tema deportivo, yo no me considero tanto un gerente, sino una persona que puede ser un nexo importante entre jugadores y dirigentes. Estamos haciendo un trabajo bastante planificado.

Ya anunciaron a Ernest Nungaray, Tarek Carranza, Pierre Larrauri y el colombiano Ferni Ibarguen, ¿qué otros fichajes se vienen?

Ya cerramos a José Bolívar y el arquero Patricio Álvarez. Y estamos muy cerca de asegurar a Jeremy Rostaing, el lateral derecho de Carlos Stein.

¿Dónde necesita reforzarse más el equipo?

Creo que en la zona defensiva. Si bien se luchó y se mantuvo la categoría, para lograr las copas internacionales, hay que mantener la estadística de encajar pocos goles. Así que queremos fortalecer el tema defensivo. Estamos en busca de un central.

Eres consciente que el hincha rosado ya no quiere pelear más la baja…

Hay que ir paso a paso, el camino es largo. Tenemos que prepararnos bien, pero vamos a trabajar duro. Queremos hacer un equipo que tenga jerarquía y compromiso, cada jugador de Boys necesita tener esa sangre para representar al club.

Hace poco Teddy Cardama aseguró que Sebastián Penco era muy importante para el plantel, ¿se queda el goleador?

El cuerpo técnico quiere que él se quede, por lo que hay que ver el tema directamente con él. Penco me parece un gran jugador, espero que pueda seguir. Fue el goleador del equipo y su aporte es importante.

¿Cómo te ves a finales del próximo año con Boys?

Estoy convencido de que vamos a lograr los objetivos. El equipo será diferente.

¿Te gustaría ayudar en el ámbito de la gerencia deportiva en la selección?

Eso sería hermoso. Como jugador vestir la camiseta de la selección te llena de orgullo, y sí me gustaría colaborar en cualquier rubro. Hay que ir paso a paso.

¿A quién ves como campeón el próximo año?

A Sport Boys.

¿Y en este torneo?

No quiero decirlo, pero ya se imaginarán cuál equipo es mi favorito (risas).

