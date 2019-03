Sport Boys vs. Ayacucho: juegan este domingo en el Miguel Grau por la Liga 1

Sport Boys vs. Ayacucho FC EN VIVO este domingo desde la 1:30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 7 de la Liga 1. Chalacos y ayacuchanos protagonizarán un atractivo duelo donde la urgencia de ambos es ganar. Sigue el minuto a minuto del partido.

Con un punto en la tabla de posiciones de la Liga 1, Sport Boys es el único colero del torneo y necesita urgente obtener su primer triunfo. Quizá no le permita dejar el último puesto, pero sí lo llenaría de confianza para lo que se viene.

Sobre todo ahora que el cuadro rosado ha sumado tres refuerzos de experiencia como son Paolo de La Haza, Junior Ross y Jean Tragodara, quienes intentarán ayudar al equipo a cambiar el mal inicio del certamen. Ya cambiaron al entrenador, ya trajeron nuevos jugadores y es hora de que los resultados lleguen.

Al frente estará el motivado Ayacucho FC, que viene de lograr un triunfazo ante Alianza Lima que le permitió llegar al quinto lugar de la tabla de posiciones y ver con optimismo lo que se le viene. Los de Mario Viera llegarán al puerto dispuestos a robarse tres puntos que los meta en la lucha por el título del torneo.

Mientras que Ayacucho FC llega con su plantel completo, Sport Boys sufrirá la ausencia de Luis Peralta y Manuel Tejada, ambos expulsados la fecha pasada en la derrota ante Deportivo Municipal.

El historial en Primera División entre Sport Boys vs. Ayacucho FC dice que los 'Zorros' nunca han ganado en el Callao enfrentando a los rosados. Es más, la última vez que se enfrentaron fue triunfo porteño por 1-0 con gol de Joazhiño Arroé.

Sport Boys vs. Ayacucho FC: alineaciones posibles

Sport Boys : C. Ortiz, M. Tejada, B. Alzamora, M. Chang, L. Magallanes, J. Vega, J. Tragodara, J. Chávez, M. Sproat, J. Herrera y J.Ross



Ayacucho FC: E. Rosales, L. Trujillo, C. Laura, H. Souza, O. Guerra, N. Martínez, T. Carranza, E. Nungaray, C. Mejía, M. Montes y W. Aguirre.

