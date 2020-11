Descentralizado







Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci vía GOLPERU: se enfrentan en el Iván Elías Moreno por la Liga 1 Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci tienen un duelo programado para este lunes a partir de las 11:00 a.m. en el estadio Ivan Elías Moreno por la Fecha 6 de la Fase 2.