Melgar vs. Sport Boys chocan, este sábado, por la fecha 2 del Torneo de Verano. El partido se jugará en el estadio Monumental de la UNSA, a partir de las 8:00 p.m., y será transmitido por Gol Perú, en señal de cable. Los arequipeños quieren recuperar la sonrisa tras su eliminación de la Copa Libertadores.

Uno dolido y el otro entonado. Así será el duelo de dos de los favoritos para ganar el grupo B del Torneo de Verano. El 'Dominó' y los rosados se medirán en Arequipa en el partido de la fecha. Y no solo será el encuentro de dos delanteros bravos como Bernardo Cuesta y Luis Tejada, sino de dos equipazos.

Si bien Melgar ganó en la primera fecha a Municipal en Lima, la alegría duró poco. A los tres días fue eliminado de la Libertadores. El reto de los ‘rojinegros’ es voltear la página ‘en una’.

“La bronca quedó en el pasado. Hay que asimilar lo más rápido posible. Toda esa bronca hay que trasmitirla para revertirla jugando bien. La idea es conseguir los tres puntos sea el rival que sea. En este caso tocó Sport Boys”, dijo Cuesta. Y para los ‘estadísticos’, el argentino anotó sus primeras ‘pepas’ en el Perú justamente ante la rosada.

‘Pana’ y elegancia

Mientras Melgar llega ‘palteado’, la ‘Misilera’ está en su mejor momento. Debutó a lo grande con un triunfazo de 3-1 sobre Garcilaso y hoy quiere robar puntos en la altura de Arequipa (2.335 m) frente a un rival directo.

¿El hombre a tener en cuenta? El ‘Pana’ Tejada, quien viene de marcar un ‘hat trick’. “Poquito a poco iremos marcando diferencia. Es un equipo que viene de menos a más. Jugamos bien y se armó un buen grupo. Esperamos seguir así, con humildad”, declaró en la semana.

Dos candidatos al título se agarran en la ‘Ciudad Blanca’. Una regla del fútbol dice: “Hay partidos que valen seis puntos”. Este pinta como uno de esos.

Melgar vs. Sport Boys: alineaciones probables

Melgar: D. Penny, J. Narváez, A. Fuentes, M. Quina, G. Carmona, P. Arce, A. Arias, E. Biancucchi, N. Loyola, B. Cuesta, H. Rengifo. DT. Eduardo Meza



Sport Boys: F. Martinuzzi; J. Gonzales Vigil, A. Reátegui, C. Ambriz, C. Neyra, E. Ciucci, C. Diez, M. Tajima, J. Montaño, J. Arroé, L. Tejada. DT: Mario Viera.



Estadio: Monumental de la UNSA, Arequipa

Árbitro: Jorge Panta