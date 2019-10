Pirata FC 0-0 Sport Boys en Olmos, duelo clave por evitar el descenso | LIGA 1 | EN VIVO

VÍA GOLPERU | Sport Boys vs. Pirata FC LIVE HD | ONLINE | GRATIS | EN DIRECTO | SEGUIR | LIVE HD | TRANSMISIÓN | Sport Boys vs. Pirata FC | Siete finales. Eso es lo que le queda a Sport Boys para quedarse en la Liga 1. De hecho, la primera y una de las más difíciles la jugarán esta mañana, en Olmos. La ‘Misilera’ visita a Pirata FC en un duelo de ‘vida o muerte’ futbolística. Un triunfo puede sacar al cuadro rosado del último lugar del acumulado si San Martín no le gana en el ‘Gallardo’ a Alianza. “Ellos (Pirata) saben aprovechar el calor, por algo programan los partidos a esa hora. Debemos conseguir los resultados. Creo que será peleado, tenemos el anhelo de seguir en Primera”, señaló Paolo de la Haza. Pero será difícil. No solo por el calor, sino que los de Lambayeque se juegan la última chance: son últimos en el acumulado, y caer ante el rival directo prácticamente los sentencia a la Liga 2.

Sport Boys vs. Pirata FC: MINUTO A MINUTO

Sport Boys vs. Pirata FC: LA PREVIA

Sport Boys vs. Pirata FC | Siete finales. Eso es lo que le queda a Sport Boys para quedarse en la Liga 1. De hecho, la primera y una de las más difíciles la jugarán esta mañana, en Olmos. La ‘Misilera’ visita a Pirata FC en un duelo de ‘vida o muerte’ futbolística. Un triunfo puede sacar al cuadro rosado del último lugar del acumulado si San Martín no le gana en el ‘Gallardo’ a Alianza.

Sigue el duelo entre Sport Boys y Pirata FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará HOY desde las 11:00 de la mañana, en el estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos. La transmisión de las acciones del encuentro estará a cargo de Gol Perú.

📋Lista de convocados del equipo de reserva bajo las órdenes de los profesores Luis Hernández y Francisco Hernández.⚽



💪💪 #VamosBoys#DeQuéTamañoEsTuAmor pic.twitter.com/tplRiDA5oM — Club Sport Boys (@sportboys) October 13, 2019

La Misilera asume un nuevo desafío en busca de su salvación, con la obligación de ganar y a la espera de una caída de San Martín —que recibe a Alianza Lima— para dejar la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del enfrentamiento.

El cuadro chalaco quiere volver a celebrar una victoria tras perder por goleada ante Real Garcilaso y empatar sin goles contra Universitario en sus dos últimas presentaciones.

Los dirigidos por Marcelo Vivas pretender dar otro paso hacia la permanencia ante Pirata FC, que está más comprometido como colero absoluto del acumulado de la temporada y parece condenado a la baja, también afectado por problemas de pagos.

Sport Boys marcha penúltimo en la tabla que definirá a los dos equipos que dejarán la Liga 1 con 25 puntos, a solo uno de San Martín; mientras que el conjunto norteño comandado por Carlos Cortijo es último de la clasificación general (20).

Pirata FC registra siete unidades en el Clausura, ocho menos que el elenco rosado (8°), diferencia que refleja las intenciones de ambos por conservar la categoría en el último torneo del año.

Los porteños escaparan de la zona de descenso si se imponen a domicilio y San Martín no derrota a Alianza Lima en la jornada.

Cueva habló tras el Perú vs. Uruguay. (Video: José Saldaña)

► Los divertidos memes que dejó la derrota de la Selección Peruana ante Uruguay en Montevideo [FOTOS]

► Marco Monumental: tribuna norte se agotó para el Universitario vs. Sporting Cristal

► Tensión en Montevideo: Luis Advíncula y Rodrigo Bentancur casi se van a las manos en el Perú vs. Uruguay [VIDEO]

► Así fue el reestreno de Alejandro Hohberg con la Selección Peruana [VIDEO]