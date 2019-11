Tras caer por 3-1 ante Alianza Lima, Carlos Ramacciotti presentó su renuncia como director técnico de Sport Huancayo. El entrenador argentino admitió que no hubo ofertas de otros equipos, pero tampoco una ratificación por parte del club para continuar. Ramacciotti no es el único DT que no terminó la temporada completa en la Liga 1.

“Tengo que dar un paso al costado para que se pueda seguir trabajando bien en Huancayo y realizar los objetivos que están buscando. Lo nuestro fue buenísimo porque íbamos ante penúltimos y hace 5 meses que no se ganaban y luego llegamos a la final de la Copa Bicentenario y haber clasificado a la Copa Sudamericana“, agregó Ramacciotti para GOLPERU.

Durante este año, fueron 18 los entrenadores que optaron por salir o se les retiró la confianza en sus equipos. Uno de los más recientes en presentar su renuncia fue Carlos Cortijo, extécnico de Pirata FC, luego de conocerse el descenso definitivo del club lambayecano antes del término del Torneo Clausura.

En esta galería te mostramos los entrenadores que salieron por la ‘puerta falsa’ de los clubes de la Liga 1 durante la temporada 2019.

