Sport Huancayo consiguió un empate por 1-1 frente a Ayacucho FC, en el estadio Ciudad de Cumaná. Este resultado no es nada alentador para el equipo de Carlos Desio, que viajó con el objetivo de sumar de a tres, para así quedarse a un punto de distancia del puntero, Melgar. ¿Qué dijo el DT al respecto?

“Son tres puntos, no hay nada definido. Obviamente, Melgar viene jugando bien, es un equipo sólido. Matemáticamente, mientras los números se den, uno tiene aspiraciones a poder pelear, pero sabemos que ellos no están fallando y si no lo hacen, va a ser muy difícil”, precisó para GOLPERU, al término del partido.

El equipo se quedó con solo un punto, lo que los deja con 33 en la tabla: “No pudimos conseguir los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar. Era el objetivo nuestro. Fue un partido enredado, no fue uno muy bueno, sorbe todo, porque nos pasó factura la ansiedad de querer meter el gol y eso hizo que fallemos en los pases finales y no concretar”.

Respecto a cómo se desarrolló el compromiso, admitió que “con el juego no me quedo conforme. Planteamos otra cosa, la ansiedad y la desesperación comenzaron a evidenciarse, metimos mucha gente arriba, en un ida y vuelta constante, que por allí lo podíamos haber ganado, como que no, porque ellos también de contra ganaron espacios y lugares donde atacarnos”.

En ese sentido, comentó que sus jugadores tuvieron un mejor desempeño ofensivo, pero poco preciso, lo que condicionó el resultado. “Tuvimos protagonismo de llegar al arco contrario, pero no a través del juego, sino por las profundidades”, sostuvo, sin comentar sobre el gol anulado en el segundo tiempo.

“Las llegadas de riesgos más claras las tuvimos nosotros, pero la ansiedad de terminar el partido nos pasó factura e hizo que el equipo no juegue a lo que habíamos pretendido, con un poco más de construcción y manejando un poco más en el medio, mientras que ellos lo hicieron mejor”, concluyó.





