Sport Huancayo: Charles Monsalvo se pronunció tras la pelea con Marcelo Grioni

Asume las consecuencias. Charles Monsalvo tuvo una pelea con su técnico, Marcelo Grioni , mientras se disputaba el encuentro entre Sport Huancayo y Deportivo Municipal por la fecha 12 del Torneo de Verano. El jugador del 'Rojo matador' se pronunció luego de la comentada acción contra su entrenador.

"Hablé con Marcelo Grioni, me dijo que me ayudaría con la dirigencia. Si se decide que tengo que irme del equipo, lo haré", señaló el jugador colombiano de 27 años al programa Barrio Fútbol de Radio Ovación.

Sport Huancayo: Marcelo Grioni y Charles Monsalvo se fueron a las manos a pesar del triunfo [FOTOS y VIDEO]

Monsalvo es consciente de las consecuencias que puede traer la acción que tuvo contra Grioni el último lunes, pero dice que esperará y respetará la decisión que la directiva de Sport Huancayo tome en su caso.

"Hoy iré al entrenamiento de la tarde. Voy a respetar la decisión que tome la dirigencia del equipo. Tengo contrato hasta noviembre y habría que arreglarlo", agregó el jugador, quien lleva anotado un gol con el 'Rojo matador' este año.

"Uno como jugador quiere sumar minutos, quiere estar siempre. Cuando uno no juega se molesta mucho, yo quiero hacer las cosas bien. Reconozco que me equivoqué pero a veces uno en caliente no piensa bien las cosas, después recapacité y le pedí disculpas, él también reconoció su error. Estoy dispuesto a una sanción porque sé que me equivoqué", agregó.

"ES UN ACTO DE INDISCIPLINA"

Raúl Rojas, presidente de Sport Huancayo, también se refirió a lo ocurrido entre el técnico Marcelo Grioni y el jugador Charles Monsalvo. "Estamos analizando qué es lo que ha pasado para poder actuar. Es un acto de indisciplina porque si el entrenador ordena, así falten 15 segundos, que el jugador ingrese, él tiene que acatar y es algo que no vamos a permitir. Voy a escuchar a ambas partes", dijo en Ovación.

Sport Huancayo es líder del Grupo B y es el principal favorito para clasificar a la final del Torneo de Verano y enfrentar a Sporting Cristal. Sin embargo, antes tendrán que tomar una decisión con respecto al caso de Charles Monsalvo y Marcelo Grioni.

