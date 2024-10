Por la fecha 14 del Torneo Clausura, Sport Huancayo vs. Atlético Grau se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este jueves 17 de octubre desde el Estadio Huancayo. El partido, en el que ambos equipos están obligados a sumar, está programado para iniciar desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás vivir el minuto a minuto y todas las incidencias de este encuentro.

Atlético Grau llega a este partido después de conseguir una contundente victoria de 4-0 sobre UTC Cajamarca en casa, extendiendo así su racha invicta a siete partidos (con 3 victorias y 4 empates). Este resultado lo posiciona en el séptimo lugar de la tabla, sumando 22 puntos en 13 encuentros. Por su parte, Sport Huancayo se encuentra en el décimo puesto con 18 puntos. En su último enfrentamiento, el ‘Rojo Matador’ se impuso 2-1 a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche, lo que les ha permitido mantener un buen impulso en la Liga 1.

En el historial, Huancayo ha mostrado un rendimiento positivo frente a Grau, manteniendo un invicto de seis partidos en Primera División (3 victorias y 3 empates). En el último choque entre ambos equipos, celebrado en mayo en el estadio Campeones del 36, se firmó un empate sin goles. Es preciso señalar que, desde febrero de 2020, los norteños no lograron vencer a los huancaínos.

En cuanto a los goleadores de ambos equipos, Neri Bandiera ha sido clave para el equipo de Grau, anotando 10 goles en la temporada, de los cuales cuatro fueron en la apertura del marcador. Por su parte, Lucas Cano ha sido fundamental para Huancayo, con 14 tantos, cifra que lo coloca entre los mejores goleadores de la liga en 2024.

En el Estadio Huancayo, los locales registraron tres victorias, dos empates y una derrota esta temporada en seis partidos, mientras que Grau ha jugado como visitante en siete ocasiones, sumando 10 puntos de 21 posibles. Actualmente, los ‘Albos’ se mantienen invictos en sus últimos cuatro partidos fuera de casa.

Sport Huancayo y Atlético Grau se enfrentan en el reinicio del Torneo Clausura.

Sport Huancayo: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADOS TORNEO 29/09/2024 Carlos A. Mannucci 1-2 Sport Huancayo Liga 1 - Torneo Clausura 23/09/2024 Sport Huancayo 3-1 Los Chankas Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Cienciano 3-1 Sport Huancayo Liga 1 - Torneo Clausura 14/09/2024 Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal Liga 1 - Torneo Clausura 25/08/2024 ADT 2-1 Sport Huancayo Liga 1 - Torneo Clausura

Atlético Grau: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADOS TORNEO 30/09/2024 Atlético Grau 4-0 UTC Liga 1 - Torneo Clausura 23/09/2024 Melgar 0-0 Atlético Grau Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Atlético Grau 1-0 Alianza Lima Liga 1 - Torneo Clausura 14/09/2024 Sport Boys 0-0 Atlético Grau Liga 1 - Torneo Clausura 01/09/2024 Unión Comercio 1-2 Atlético Grau Liga 1 - Torneo Clausura

¿A qué hora inicia Sport Huancayo vs. Atlético Grau?

Siguiendo con la programación, Sport Huancayo se enfrentará contra Atlético Grau el jueves 17 de octubre. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Sport Huancayo vs. Atlético Grau?

Por la fecha 14, Sport Huancayo y Atlético Grau será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

¿Dónde jugarán Sport Huancayo vs. Atlético Grau?

El partido entre Sport Huancayo y Atlético Grau, programado para este jueves, se disputará en el Estadio Huancayo. Este recinto deportivo está situado en el barrio de Ocopilla, en la ciudad de Huancayo, en el departamento de Junín, Perú. A una altitud de 3,259 metros sobre el nivel del mar, el coloso ofrece un ambiente único para los partidos. Tiene una capacidad para 20,000 espectadores, lo que permite una gran afluencia de público, y cuenta con iluminación artificial, lo que permite que los encuentros se realicen incluso en horarios nocturnos.

El Estadio de Huancayo tiene la capacidad para 20,000 espectadores.





