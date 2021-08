Desde el Rímac, Sport Huancayo vs. Ayacucho FC se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Fecha 7 de la segunda fase en el torneo local. El ‘Rojo Matador’ necesita sumar triunfos, ya que a la fecha no lo ha hecho en lo que va del Clausura, mientras que los ‘Zorros’ quieren seguir escalando en la tabla para pelear por los primeros puestos.

Sport Huancayo y Ayacucho FC se verán las caras este miércoles 18 de agosto desde la 1:00 p.m. en el estadio Alberto Gallardo. Sigue la transmisión de este cotejo a través de la señal de GOLPERU y también podrás verlo vía streaming por Movistar Play. Las incidencias, minuto a minuto y más lo encontrarás en Depor.

Sport Huancayo llega a este compromiso con un empate sin goles frente a Cienciano, resultado que sumó al menos un punto a su recuento en la tabla, pero no lo saca de los últimos lugares. A la fecha acumula tres unidades, por tener tres empates y tres derrotas.

Estos números hicieron que el club llegara a un acuerdo con Wilmer Valencia para que deje se dirigir el equipo y en su lugar convocaron a Javier Arce. “El prof. Arce ya trabaja junto al plantel del ‘Rojo Matador’, mentalizado en el próximo encuentro que afrontaremos ante Cienciano”, publicó la institución en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Ayacucho FC también quiere sumar de a tres, especialmente luego de su empate 1-1 que tuvo con Universitario la jornada pasada. El elenco de Walter Fiori salió con todo a quedarse con la victoria sobre los cremas, aunque el resultado no terminó como esperaban.

“Me voy tranquilo porque creo que los últimos tres partidos rematamos mucho al arco rival, pero no la estamos metiendo. Enfrentamos a un rival que presiona siempre, pero finalmente contento por el desarrollo del partido, pero no me voy contento con el resultado, porque siempre queremos ganar”, afirmó el DT al término de la fecha pasada.





