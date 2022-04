Sport Huancayo vs. César Vallejo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1, desde el Estadio Huancayo en un encuentro de pronóstico reservado en el que el ‘Rojo Matador’ buscará la victoria para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Carlos Desio han demostrado esta temporada que son un equipo que tiene las armas para ser protagonistas del campeonato nacional. Tienen un buen plantel, con futbolistas locales y extranjeros de excelente nivel. El ‘Rojo Matador’ viene de jugar de local ante Carlos Stein, en un partido donde salieron victoriosos con un 2-1.

Sport Huancayo vs. César Vallejo está programado para este domingo a las 6:00 p.m (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

César Vallejo, por su lado, viene de jugar de visitante ante el equipo de Melgar de Arequipa. No obstante, el resultado no fue el esperado por el comando técnico del ‘Poeta’, ya que terminaron cayendo por 1-0. Cabe resaltar que, en el presente curso, el cuadro de Trujillo no ha podido ganar ningún encuentro en condición de visitante.

En cuanto a los enfrentamiento directos entre ambos equipos, tenemos que se han visto las caras en 28 ocasiones. Por un lado, Sport Huancayo ha ganado 8 veces, mientras que César Vallejo salió victorioso en 8 oportunidades y empatando en 12 ocasiones. Se espera un partidazo.

