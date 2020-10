El primer tiempo del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Municipal se desarrolló casi sin claras oportunidades de gol para ninguno de los dos equipos, sin embargo, en los últimos minutos de la primera mitad el cuadro ‘Edil’ supo sacar ventaja y marcó el 1-0.

No obstante, como ya es costumbre en tienda celeste, el cuadro de Roberto Mosquera supo reponerse del marcador en contra y tan solo a los dos minutos de iniciado el segundo tiempo, Gianfranco Chávez se apuró para marcar el gol del empate.

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal: la previa

Sporting Cristal por ahora marcha tercero con 26 puntos y si bien su juego era uno de los que llamaba más la atención en esta primera parte del campeonato, el empate con Mannucci (3-3) y la derrota con Atlético Grau (2-1) los sacó de la pelea en el Apertura (Universitario logró el título).

Roberto Mosquera, técnico celeste, hizo un análisis de dicho presente: “Somos un equipo demasiado ofensivo y obviamente que a veces dejamos espacios. Nos hicieron el gol (Atlético Grau), empatamos y después estuvo para cualquiera; cómo encontrar explicación para eso sin que suene a disculpa. Hay que aceptar que el rival hizo lo suyo para ganar”.

El estratega bajopontino añadió que “este equipo es sub 23, hay inmadureces en algunos sectores y me han traído para eso, para madurar una idea de juego. Lo saltante de esto es que si te dicen que ibas a estar segundo hace 10 fechas tú no pones tus 100 soles, yo sí. Este es un equipo joven que necesita del entrenamiento”.

VIDEO RECOMENDADO

Eliminatorias Sudamericanas: ¿Cómo llegan las 10 selecciones para el inicio de torneo?