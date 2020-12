La Liga 1 está llegando a su fin y dentro de poco conoceremos al nuevo campeón nacional del fútbol peruano. Este sábado (2 p.m.), Sporting Cristal y Ayacucho FC se enfrentarán en la gran final de la Fas 2 en el Estadio Monumental. Un duelo que sin dudas es el más atractivo del fin de semana. Por ello, Apuestasdeportivas.pe y Solbet, nos traen las cuotas de las mejores casas de apuestas para jugarle unas fichas.

Los rimenses llegan a este duelo tras adjudicarse el Grupo A con 23 puntos en 9 partidos, producto de 7 victorias y 2 empates. Los celestes son los que en mejor forma llegan al encuentro sin haber perdido en la segunda parte del torneo. De hecho, también son líderes de la tabla acumulada, por lo que una derrota ante los ‘Zorros’ le daría una nueva oportunidad para enfrentarse a ellos mismos en las semifinales de los play-off. Una victoria les aseguraría la disputa del título ante Universitario, campeón de la Fase 1.

“Estamos hablando de que comenzó el torneo mirando la tabla de abajo para arriba y creo que hay que destacar el buen juego, disciplina y el carácter de querer salir de una situación complicada. Estamos orgullosos”, señaló Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

Por su parte, Ayacucho FC fue el mejor del Grupo B. Los ayacuchanos sacaron 20 unidades de 27 posibles, luego de salir victoriosos en seis cotejos, empatar 2 y perder apenas 1. El camino a recorrer para el conjunto de Gerardo Ameli es más complicado. Deben ganar la Fase 2 a Cristal y luego vencerlos nuevamente en las ‘semis’ para chocar con Universitario.

“Creo que Ayacucho se lo merece, no solo la ciudad que es hermosa. Creo que es una directiva que viene haciendo esfuerzos para dar muestras que han ido mejorando en infraestructura, modelo de juego y entrenadores que no se han ido equivocando”, dijo el técnico de Ayacucho FC.

¿Cómo va el historial entre ambos?

En los últimos cinco choques entre ambos, Sporting Cristal lleva una amplia ventaja con cuatro victoria y solo una derrota. De hecho, los dirigidos por Roberto Mosquera nunca han perdido con los ayacuchanos en Lima.

FECHA RESULTADO 26-09-20 Sporting Cristal 2-1 Ayacucho FC 22-09-19 Sporting Cristal 1-0 Ayacucho FC 06-04-19 Ayacucho FC 2-0 Sporting Cristal 04-11-18 Sporting Cristal 6-0 Ayacucho FC 11-08-18 Ayacucho FC 0-1 Sporting Cristal

¿Qué pasa si empatan en los 90 minutos?

Si el partido no ve un ganador durante los dos tiempos reglamentarios de 45 minutos cada uno, se tendrán que jugar 30 minutos extras en dos tiempos de 15 cada uno. Es decir, no se irían directamente a la tanda de penales. Si en esos 30′ extras no sacan diferencias, todo se define desde los doce pasos.

Estas son las cuotas de las mejores casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE AYACUCHO FC INBAKET 1.73 4.00 4.60 BETSSON 1.75 4.00 4.20 BETSAFE 1.75 4.00 4.20 SOLBET 1.76 3.81 4.60 DORADOBET 1.74 3.75 4.20

