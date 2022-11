La dura derrota ante Melgar en los playoffs del torneo dejó en el camino el principal objetivo de la institución: lograr un nuevo campeonato nacional. Más allá de que Cristal fue el mejor de la tabla acumulada (por tercera vez de manera seguida), el elenco de Mosquera no estuvo ajeno a las críticas y cuestionamientos esta temporada, desde algunos fichajes, hasta planteamientos y maneras de afrontar determinados partidos.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Cristal hizo oficial lo que parecía ser cuestión de tiempo: la salida de Roberto Mosquera. El técnico nacional acababa su contrato en diciembre y los directivos no se habían comunicado con él para una eventual renovación. Quedarse fuera de la final del campeonato aceleró su salida. Su ciclo de tres años se terminó y con ello un balance de lo que dejó.

El religioso 4-3-3

El sello de Roberto Mosquera siempre fue el juego del toque (o la “religión del toque, como lo llamó”), con su clásico 4-3-3 ofensivo. Llegar al arco rival, tocando el balón y luciendo un fútbol vistoso. Este marca del ‘profe’ lo llevó al campeonato del 2012 y en su vuelta a Cristal intentó replicarlo hasta el final. Este año, encadenó una racha de 25 partidos invictos en el campeonato, lo que le valió ser el equipo más efectivo del torneo (74 goles a favor).

Además de su estilo de juego, Mosquera apostó por jóvenes figuras como la confianza hacia Joao Grimaldo (19 años), la continuidad de Jesús Castillo (21) y Gianfranco Chávez (24) en el once titular y la alternancia de otros como Rafael Lutiger (21). Grimaldo jugó 24 partidos en la Liga y anotó cuatro goles. Castillo disputó 32 partidos; Chavez, 30 y el último 23.

El valor de su discurso

Mosquera regresó a Cristal en 2020 luego de salir campeón con Binacional un año antes. El equipo no venía con buenos resultados y rozaba los últimos puestos bajo la dirección de Manuel Barreto. Llegó y la situación del equipo cambió, ese año los sacó campeón (su segundo título con Cristal) tras vencer a Universitario de Deportes (2-1 en la ida, 1-1 en la vuelta).

En 2021, tuvo otro gran campeonato alcanzando nuevamente las finales en busca del bicampeonato. Sin embargo, no pudo ante Alianza Lima en la definición: cayó 1-0 en la ida y empató sin goles en la vuelta. Se quedó con el subcampeonato nacional, pero logró levantar la Copa Bicentenario 2021 al derrotar a Mannucci.

Este año, Cristal volvió a soñar con el título, pero al no ganar el Clausura tuvo que disputar los playoffs, frente a Melgar y el resultado ya es conocido, un tercer puesto en el campeonato. Más allá de los títulos, el equipo de Mosquera terminó tres años seguidos como el mejor equipo de la tabla acumulado. En números en la Liga 1 (20202-2022), el DT registró 94 partidos en total (60 victorias, 24 empates y 10 derrotas).

Los errores se pagan

Mosquera, como todo DT tuvo aciertos y desaciertos. De esto último, hay algunos que han sido puntuales a lo largo de este campeonato. Durante la temporada, los rimenses no le pudieron ganar a sus clásicos rivales, salvo una vez a los íntimos: dos empates ante Universitario (1-1 y 0-0) y un empate y una victoria ante Alianza Lima (0-0; 1-0). Si bien no fueron resultados negativos en general, los hinchas ‘celestes’ esperaban ganarles en más de una ocasión.

Otro desacierto fue la dura derrota ante Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo. Cristal se jugaba no solo la punta del Clausura, sino su invicto de 25 partidos, a falta de dos fechas para el final . Los piuranos no eran los favoritos, pero dos goles de Joel Pissano y Ray Sandoval silenciaron el recinto ante un equipo que no mostró su mejor versión.

El más reciente error de Mosquera fue en Arequipa, con un cuestionado planteamiento con cinco jugadores de ataque y solo uno en el mediocampo. Mosquera paró en el medio a Horario Calcaterra, debido a la baja de Jesús Castillo, y puso en los costados a Alejandro Hohberg y Leandro Sosa. Arriba una línea de tres con Joao Grimaldo, Irven Ávila y Joffré Escobar.

‘Calca’ era el único volante natural para contener el juego de Melgar y poco o nada pudo hacer para quitarle protagonismo al ‘Dominó'. Cristal al tener cinco futbolistas ofensivo, les costó ayudar en defensa y dejó al equipo fragmentado. Los dos goles de Luis Iberico fueron otro duro golpe.

Las deudas pendientes

Mosquera se va con dos deudas pendientes en La Florida, una más grande que la otra. La falta de un goleador de peso fue la ‘cruz’ de las últimas dos temporadas, en especial este año. En 2020, Emanuel Herrera era el delantero ‘rimense’ y tras su salida ese fin de año, Cristal nunca encontró su reemplazo ideal. En 2021, el técnico trajo a Marcos Riquelme, delantero que venía del fútbol boliviano.

Riquelme tuvo el respaldo de Mosquera toda la temporada y si bien no lo hizo mal: jugó 18 partidos en el torneo local y marcó ocho tantos, las lesiones que sufrió le pasó factura. Este año, el DT trajo a Jhon Jairo Mosquera, atacante colombiano que lo había tenido en Always Ready. Desde el primer momento, su fichaje trajo cuestionamientos por la poca cantidad de goles que había convertido en los últimos años (13 goles desde el 2020).

Sin embargo, Mosquera no hizo caso y le dio la confianza a su fichaje; sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta que se equivocó. El delantero solo jugó seis partidos, no estaba con ritmo y muchas veces no entraba en lista (por lesión). Su última actuación fue ante Talleres de Córdoba y una jugada con el balón generó el malestar de los hinchas, al no tener ritmo de competencia.

A mitad de año llegó Joffré Escobar para suplir la salida de Mosquera. Si bien llegó a marcar cuatro goles en 18 partidos, el ecuatoriano no logró convencer completamente los hinchas y todo haría indicar que no seguiría en el club. El delantero llegó a préstamo a mitad de temporada y la institución no ejercería su opción de compra.

Otra deuda de Mosquera es en la Copa Libertadores. Si bien llegó en 2020. cuando el equipo ya había sido eliminado de la fase previa, el 2021 y este año, el equipo tampoco pasó de la fase de grupos, ampliando su mala racha de 18 años sin acceder a octavos de final. El año pasado, Mosquera sacó una victoria, un empate y cuatro derrotas en la Libertadores, lo que le valió a quedar tercero en su grupo y disputar la Sudamericana, donde alcanzó los cuartos de final.

Este año, la campaña fue mucho más discreta, pues no logró ganar ningún partido: perdió cuatro encuentros y empató dos, generando malestar en los hinchas de Cristal, que esperaban más de su equipo, sobre todo porque en algunos cotejos, pudo tener mejor fortuna.

Fin de un ciclo

La salida de Mosquera se da en medio de un desgaste natural, fueron tres años al mando de un plantel. A lo largo de este año, el equipo ganaba en la Liga 1, pero no convencía del todo, errores en defensa, falta banquillo o de delanteros de categoría siempre eran temas de discusión para los hinchas. Incluso en las semifinales, un grupo de aficionados ya esperaba la destitución del técnico.

Para Víctor Zaferson, lo que hizo Mosquera en Cristal es para resaltar, dentro de todo, pues tuvo cosas positivas, eso sí también le quedaron asuntos pendientes y ya dependerá de la institución ‘celeste’ ver cuál será el proyecto 2023. “El trabajo de Roberto Mosquera ha sido notable. Con altas y bajas se convirtió en el club con más títulos en los últimos años. Los hinchas celestes deben agradecerle por todo lo logrado sumando títulos y subtítulos, pero le quedó la cuenta pendiente de la Copa Libertadores”, dijo el analista deportivo.

“Los hinchas siempre quieren más y la directiva tiene que planificar con más estrategias cómo lograr el objetivo de llegar a instancias finales de un torneo internacional. Este año los errores en algunos fichajes han sido evidentes y eso el hincha lo recuerda más”, agregó Zaferson. En esa misma línea, Orlando Lavalle remarcó que se tiene que reconocer lo hecho por Mosquera, que en tres años, logró un título.

“Mosquera es una persona identificada con el club, creo que hay que ser un poco justos, él llegó en un momento en el que Cristal tenía una sequía de títulos (2012). Desde ahí, siempre ha estado a la expectativa de ganar una campeonato, hay que ser hidalgo y reconocer el trabajo del profe”, manifestó. Por otro lado, también hablo sobre los ciclos en el fútbol, señalando que es lo más normal y no quiere decir que el fin de uno sea sinónimo de mal trabajo.

Los ciclos se cumplen cuando las cosas no van bien y el fútbol es así, peor no quiere decir que haya hecho un mal trabajo”, aclaró Lavalle. Lo cierto es que Roberto Mosquera le dice adiós a Cristal, su casa, donde logró su primer campeonato como DT (2012) y dejando una huella importante.

Algunas de sus frases

“Siempre he sido criticado por jugar bien. El sello de Sporting Cristal es el buen toque, la religión del toque”

Roberto Mosquera tras ser presentado en 2020

“No somos tan pavos. En 63 años, hemos hecho casi igual campeonatos que los llamados grandes”

Roberto Mosquera tras ser presentado en 2020

“Si yo tuviera que escoger una manera de perder un campeonato, sería como esta. Jugando, proponiendo, generando ocasiones de gol, un equipo que entregó todo, pero parte del azar hizo que esto sucediera”

Roberto Mosquera tras perder la final 2021

“No soy un esbirro de Innova como dicen, ni estoy en la venta de jugadores. No merecemos este tipo de tratos”

Roberto Mosquera diciembre 2021

“Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito, quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así. Cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones. Hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento, pero no puedo hacer nada por ellos”

Roberto Mosquera tras empate ante U. Católica en Copa Libertadores 2022

“En un momento del partido me distraje viendo a la hinchada de Talleres, fue emocionante, como volver el tiempo 40 años atrás”,

Roberto Mosquera tras el partido ante Talleres de Córdoba en Copa Libertadores 2022

“No me puedo hacer cargo de 18 años. Me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores. En la última que he estado, en el extranjero, hicimos diez puntos”

Roberto Mosquera tras la Copa Libertadores 2022

“El secreto de 25 partidos sin perder es nunca creerse más que nadie”

Roberto Mosquera tras ganar 5-3 a Sport Boys en Liga 1 2022

“Antes del partido dije que Melgar tenía un problema de resultados, pero no de rendimiento. No siempre Cristal juega mal, sino que a veces el rival lo supera. En este caso, creo que las dos cosas sucedieron. En tres años creo que es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva y soy el responsable”, dijo.

Roberto Mosquera tras perder en Arequipa ante Melgar

“Fracasar es no intentar, y nosotros vamos a seguir intentando. No puede ser un fracaso lo que hizo un equipo (Sporting Cristal) si hemos sido el mejor equipo del acumulado en los últimos 3 años. Merecíamos mejor cosas, bueno”

Roberto Mosquera tras perder las semifinales ante Melgar

La definición del título debe ser entre el equipo que obtuvo más puntos en el acumulado y esperar (al rival). El otro cupo debe definirse entre el ganador del Apertura y Clausura. El club que tiene más puntos en el acumulado, más goles anotados y 25 partidos sin perder, debería ir directo a la final

Roberto Mosquera tras perder las semifinales ante Melgar

“Es la primera vez que decepciono al hincha”

Roberto Mosquera tras perder las semifinales ante Melgar





