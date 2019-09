Daniel Ahmed: “No aceptaría una oferta de Sporting Cristal, Claudio Vivas es mi amigo”

Han pasado cinco años del título que consiguió Sporting Cristal de la mano de Daniel Ahmed. De hecho, se trata de un recuerdo grato para los fanáticos, que hoy viven bajo la incertidumbre del próximo técnico que reemplazará a Claudio Vivas.

“ Sporting Cristal es un equipo que lo llevó en el corazón, pero no aceptaría una oferta de ellos, en este caso, porque soy muy profesional con estos temas. Claudio es un gran amigo mío. Los proyectos se deben respetar. Por esos temas, no aceptaría”, afirmó Daniel Ahmed en RPP Noticias.

En ese sentido, el ‘Turco’ se mostró firme con su convicción de no continuar en la FPF, en caso no existan “mejoras” y “ajustes” en cuanto al proyecto deportivo que se desarrolla pensando en las divisiones menores de la ‘bicolor’.

“Tengo contrato hasta diciembre, con una opción de quedarme algunos años más. Si no se soluciona algunos temas, no sigo más. O hay un cambio o no lo hay. Porque no voy a seguir en un lugar donde no produzca”, agregó Daniel Ahmed.

“Hay que juntarse y relanzar los planes. Porque no está funcionando lo temas que golpean al fútbol peruano. Los procesos no se pueden detener. Si no hay un acompañamiento en los procesos, la decisión está tomada. La base del fútbol peruano se sigue sosteniendo por la base de los equipos de Primera y Segunda. La idea es tener equipo con formación desde los 13 años. Hacer un seguimiento”, concluyó.

