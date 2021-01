En Sporting Cristal están motivados por el título obtenido la temporada pasada y ahora solo piensan en los objetivos trazados para este año: lograr el bicampeonato y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores 2021. Por tal motivo, Roberto Mosquera y la directiva celeste se han dedicado a conseguir los mejores refuerzos para este año.

La semana pasada, Alejandro Duarte fue oficializado a través de redes sociales como el nuevo guardameta de Sporting Cristal. “El club Sporting Cristal tiene el agrado de anunciar el acuerdo con el jugador Alejandro Duarte, quien desde hoy lucirá nuestros colores”, destacó la entidad rimense para darle la bienvenida a su flamante contratación.

En una reciente entrevista con DIRECTV, el guardameta contó que no estaba dentro de sus planes regresar a nuestro país, sin embargo detalló que la situación sanitaria actual a causa del COVID-19 fue una de las principales razones para tomar la decisión.

“Siempre quise atrasar mi vuelta al fútbol peruano lo máximo posible. Creo que estaba haciendo las cosas muy bien en Zacatepec hasta la pandemia, nos estaba yendo muy bien como equipo y también en lo personal. Tenía varias opciones para mantenerme en el extranjero pero con la pandemia se fueron cayendo”, sostuvo el jugador.

Asimismo, no dudó en resaltar algunas características positivas del cuadro celeste. “Al darme cuenta de que las posibilidades eran menores y que estaba complicado quedarme en un equipo que realmente tenga un proyecto deportivo y apareció la posibilidad de Cristal, fue muy difícil decir que no . Creo que Cristal es un equipo al que cualquiera quisiera venir porque es un equipo ganador, que está formado, tiene gente muy seria en todas las áreas y también en el equipo hay gente que está acostumbrada a pelear cosas importantes. Cuando supe del interés no fue para nada difícil decirle que sí a esta oportunidad”, señaló. .

Cabe señalar que, además de Duarte, también fueron presentados en el equipo Alejandro Hohberg, Irven Ávila, Percy Prado y Alejandro González, quienes esperan adaptarse pronto al ritmo de trabajos de los rimenses, en donde Sebastián Salvatore, el preparador físico del club, comienza a sacarles el ‘jugo’ para el trabajo de toda la campaña.

