Sporting Cristal ganó la Fase 1 y sumó un nuevo título, aunque su mirada está puesta en el campeonato nacional, tal y como lo manifestó Alejandro Hohberg. El atacante del cuadro bajopontino, autor del primer tanto ante San Martín (en el estadio Alejandro Villanueva), está seguro de que este es uno de los retos que quiere conseguir con el club rimense.

“Conseguimos el primer objetivo del año que fue ganar la Fase 1, con rendimientos muy altos. Nos enfrentamos a un gran equipo y conseguimos el objetivo”, indicó Hohberg en diálogo con GOLPERU. El cuadro de Roberto Mosquera clasificó a la final de la Fase 1, tras encabezar el Grupo B con 24 puntos (ocho victorias y solo una derrota).

Sobre su llegada al Rímac y cómo se fue adaptando al club, el ‘Enano’ no dudó en afirmar que “se me vienen dando bien las cosas. El equipo me da mucha confianza para jugar, siempre y cuando sirva para que el equipo gane, me pone muy feliz”. Su traspaso se dio luego de jugar dos temporadas con Universitario de Deportes.

Eso sí, tiene claro que el objetivo que quiere alcanzar es volver a alzar la copa del torneo local, tal y como lo hizo en el 2017 con Alianza Lima. “Se disfruta [por lo hecho en la Fase 1], porque no ha sido fácil llegar aquí, pero sabemos que el objetivo final es en diciembre y vamos por eso”, concluyó.

Copa Libertadores 2022

Tras el importante triunfo que obtuvo Sporting Cristal, Conmebol se pronunció en su cuenta de Twitter. La entidad le envió felicitaciones por el éxito y le dio la bienvenida al grupo de clubes que formarán parte de la Copa Libertadores 2022.

“¡Bienvenido Club Sporting Cristal a la CONMEBOL Libertadores 2022! Se consagró campeón de la Fase 1 y consiguió un lugar en la próxima edición”, expresó la entidad en sus redes sociales, siendo el cuadro bajopontino uno de los primeros clubes en Sudamérica en clasificarse.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.