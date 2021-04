En temporada de fichajes, una de las operaciones que más llamó la atención en nuestro mercado fue la llegada de Alejandro Hohberg a Sporting Cristal. Sí, el extremo que en la temporada pasada había defendido a Universitario en 27 partidos y 2,141 minutos (anotó 13 goles), ahora le tocaba sostener esa regularidad en la pizarra de Roberto Mosquera. Y, por el momento, su nivel se mantiene. El ‘profe’ así lo dejó en claro... aunque busca mucho más.

“Va a ser figura en Cristal. Lo dije públicamente. Acá corría 9 (km), ahora debe jugar 11 (km) y en ese tramo hay una pérdida de fútbol que es normal. Él está en ese trabajo y ya tiene talla internacional para jugar contra Flamengo”, mencionó Roberto Mosquera en radio Ovación.

Pero no fue lo único que mencionó el estratega de Sporting Cristal sobre el ‘Enano’: “Es un crack y lo seguirá siendo. Él es un talentoso. Es un jugador con mucho ingenio, técnica y talento. Se le ha puesto en una exigencia y obvio ha perdido un poco de sus calidades técnicas, pero las tiene ahí. Va a dar la medida”.

Ojo, Roberto Mosquera también destacó el nivel de Marcos Riquelme y cómo se viene acoplando a la idea de juego que tienen en el Rímac. “Está muy cerca de lo que necesitamos. Está muy cerca de ser el jugador que hemos traído. Tres meses sin entrenar a nivel le pasa la factura. Yo no he venido a proteger jugadores, sino traer jugadores que rindan”, sostuvo.

Con relación al reto que asumirán en el grupo D de la Copa Libertadores, donde se medirán a Sao Paulo (Brasil), Racing Club (Argentina) y Rentistas (Uruguay), Mosquera dejó en claro que el equipo llegará preparado, aunque sí tuvo mesura al momento de hablar de una posible clasificación.

“Eso nadie lo sabe. No podemos decir que tenemos mayores posibilidades, porque no sabemos cómo trabajan los demás. Vamos a llegar preparados y eso no significa que ya pasamos a octavos, significa tener una cara competitiva”, añadió el estratega.





