Alexander Succar: "Omar Merlo fue clave para tomar la decisión de jugar por Huachipato"

Alexander Succar ya es de Huachipato y fue gracias a Omar Merlo que se animó a fichar por el club de Chile. El defensa de Sporting Cristal fue quien lo animó para cambiar de camiseta y llegar al club en calidad de préstamo.

“Estuve con Omar Merlo hace dos días y me dio las mejores referencias del club y de su gente. 'Omi' fue clave para tomar la decisión, porque al pensar en este paso él me entregó una buena opinión y me vine para Huachipato”, contó el atacante peruano en Chile.

Omar Merlo jugó en Huachipato desde 2012 a 2017, el argentino se convirtió en titular indiscutible, capitán y fue pilar fundamental en la zaga del elenco acerero. Hoy es un jugador ícono del equipo y además se nacionalizó chileno.

Alexander Succar fue anunciado oficialmente como contratación de Huachipato en calidad de préstamo y con opción de compra a favor del club sureño.

“Vengo con las expectativas de ganar y de hacerme puesto en este club. Que la gente me vaya conociendo por mi fútbol y con eso ascender en mi carrera profesional. Como delantero me acomodo a cualquier parte del ataque”, dijo a la página oficial de Huachipato.

“Cuando tuve la oportunidad de enterarme de la oferta, me puse a ver el plantel y la estructura del club, y no dudé en venir a Huachipato. Vengo de Sporting Cristal que es un club serio también y me dejaron venir. Estoy muy contento de estar acá”, añadió.

