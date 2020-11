El hermano de Carlos Lobatón, Jhilmar Lobatón, llegó esta temporada a Sporting Cristal con el sueño de hacer historia en el club celeste; sin embargo, las cosas no se dieron como el jugador esperaba y este viernes por la mañana el club anunció su desvinculación.

Sporting Cristal informó a través de un comunicado publicado en redes sociales que, por común acuerdo, Jhilmar Lobatón y el club terminaron con el contrato que los vinculaba. Sin embargo, no se brindó mayor información sobre lo que habría sucedido.

“El Club Sporting Cristal manifiesta a la familia celeste y a la opinión pública en general, los siguiente: El Club y el futbolista profesional Jhilmar Lobatón han resuelto su vínculo contractual de mutuo acuerdo. Sporting Cristal y la familia celeste agradecen a Jhilmar Lobatón por el tiempo entregado a la Institución, deseándole éxitos en su carrera profesional”, señala el documento.

Comunicado Oficial ⬇️ pic.twitter.com/kz86Id9JjP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 27, 2020

Cabe precisar que Lobatón debutó en el duelo de Sporting Cristal ante Deportivo Binacional por la última fecha de la Fase 1 de la Liga 1. El jugador entró a los 84 minutos reemplazando a Christofer Gonzales y anotó a los 90 + 6 minutos.

Posteriomente, Lobatón confesó que su primer gol fue en honor a una de las personas que lo apoyó desde decidió que jugar al fútbol. “El gol se lo dediqué a mi hermano Carlos que estaba en la tribuna. Me escribió hoy temprano, me dijo que estaba alegre, que había llorado y que si no me había escrito antes era porque estaba muy emocionado por mi debut y el gol”, contó en una entrevista con RPP.

Respecto a la posición en la que se siente mejor al jugar, el canterano celeste manifestó que se siente más a gusto de interior. “Puedo jugar de lateral, interior o extremo. Me siento más cómodo como interior, siento que aporto más desde esa posición”, precisó.

