La pandemia ha golpeado fuertemente a todos en el país y Sporting Cristal no se mostró ajeno al tema. Por ello, el cuadro de La Florida decidió no arriesgar a sus hinchas, ni a su plantel profesional, indicando que no realizará un partido de presentación, noticia que fue confirmada por Óscar Moral.

“Este año no vamos a hacer una ‘Tarde Celeste’, propiamente dicho, con un partido amistoso porque somos muy respetuosos con las disposiciones del estado pero también viendo el hecho de cuidar a nuestros hinchas y al equipo estando ya a pocos días del debut en la Liga 1, por eso no la vamos a hacer”, sostuvo el directivo del conjunto rimense, en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, en Sporting Cristal están preparando algunas sorpresas para que el reencuentro con la hinchada sea especial, por lo que andan trabajando en algunos detalles para lo que será su primer partido de local en la Liga 1.

“En el primer partido de local vamos a hacer la previa del hincha celeste, vamos a tener experiencias para el hincha, no queremos que sienta que lo hemos olvidado, todo lo contrario. Vamos a ofrecer unas activaciones que los va a dejar contentos y va a cubrir sus expectativas, además verán mejoras en el estadio”, agregó.

La agenda de Sporting Cristal en la Liga 1

La base del plantel de Sporting Cristal se mantiene para la temporada 2022 y el equipo es uno de los candidatos al título. No obstante, los dirigidos por Roberto Mosquera tendrán una difícil prueba en el inicio del Torneo Apertura: jugarán de visita frente a Sport Huancayo.

Luego, en la segunda jornada, el cuadro rimense recién podrá presentarse en casa, en compañía de sus hinchas: recibirá a Melgar. Para la tercera fecha, los celestes descansarán, mientras que en su regreso tendrá tres presentaciones consecutivas en Lima: recibe a UTC, visitará a Alianza Lima y será nuevamente local ante Cantolao.





