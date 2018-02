Sporting Cristal aseguró que existen “presiones” para reprogramar partido ante UTC

En Sporting Cristal tienen claro que no cederán en reprogramar el partido contra UTC , el cual estuvo pactado para que se desarrolle este jueves en el estadio Mansiche de Trujillo, el cual no pasó la última evaluación de la Comisión de Estadios.

Para Sporting Cristal, no “existe fuerza mayor” y punto. Sin embargo, la dirigencia ‘celeste’ confirmó que existen “presiones” por otras partes para que el duelo contra UTC se reprograme. “Obviamente hay presiones, pero Cristal ha demostrado estar por encima, en beneficio del fútbol peruano”, dijo el gerente Carlos Benavides a RPP Noticias.

“Personalmente, el tema de fuerza mayor no entra en este caso. Es un tema de incumplimiento de las bases. Si eso se previa, hubiera tenido margen de maniobra. Es más, hemos modificado nuestro programa deportivo. Vamos a esperar qué sucede”, agregó Benavides.

Por otro lado, el gerente afirmó que Mario Salas trabajó en las últimas horas pensando en no viajar y someter a sus pupilos a un partido oficial, luego de ganar por 2-1 a la Universidad de Chile.

“El club no tiene motivo y razón de por qué viajar. Nuestra posición es que hay mucha gente que trabajó duro para cumplir con el inicio del campeonato. No sería justo que se reprograme. Hemos cambiado las recargas altas, pensando en que no vamos a jugar ni mañana, ni pasado”, concluyó Benavides.

