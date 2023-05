Cuando el árbitro Michael Espinoza expulsó al juvenil Flavio Alcedo a los 39′, Cristal sabía que iba a sufrir de sobremanera en Juliaca. Hasta allí, el equipo de Tiago Nunes venía ejecutando su plan a la perfección: ordenado atrás y, por momentos, llegando con peligro al arco del ‘Bi’. Pero tras la roja, todo cambió. Había que resguardarse atrás y buscar alguna acción heroica. Y ese héroe fue Sosa. El uruguayo, con mucha experiencia en la altura tras sus dos temporadas en Ayacucho FC (2020 y 2021), tuvo suficiente oxígeno para sobre el final sacarse de encima a un rival y definir con calidad. Un gol que, además, evidencia su actual buen momento en ‘SC’: anotó en las últimas tres visitas, siendo titular apenas en una de ellas, algo que tal vez lo obliga a reclamar un lugar en el ‘11′ de Nunes.

Influyente y amuleto

Repasando las redes, los más críticos dicen que “solo corre”, otros que “carece de juego e inventiva”, entonces, ¿cómo se explica que sea el segundo más influyente de Cristal? Sosa lleva cinco tantos y una asistencia en la temporada, igualando a Alejandro Hohberg como máximo artillero (5), quien además lidera el registro de pases gol. “Pude convertir un gol y eso me pone contento, pero lo más importante era ganar en una plaza muy complicada”, dijo Leandro, quien tiene el ‘plus’ de conseguirlo con menos veces desde el arranque: lleva 19 en la temporada, y solo 12 como titular. “Estamos muy contentos por el triunfo, esta victoria es producto del trabajo y esfuerzo de todos”, agregó a su llegada junto al plantel en el aeropuerto.

Sosa hoy no es uno de los indiscutidos de Nunes, pero bien podría ser considerado como una especie de talismán. ¿La razón? Cada vez que anotó (cinco partidos), Cristal no perdió: dos victorias y tres empates. “Estoy agradecido y contento con el equipo, que sacó un resultado importantísimo, veníamos en busca de los tres puntos y lo pudimos hacer en la última jugada. Me quedo con la actitud del equipo”, aseguró el uruguayo, el héroe de Juliaca, y uno de los principales culpables de que ‘SC’ mantenga su invicto en sus últimas tres salidas en 10 días en esta Liga 1, una seguidilla que preocupaba en la interna celeste.

Por otr lado, Sosa tiene una particularidad que pocos jugadores poseen en la actual Liga 1. Resulta que sus cinco tantos fueron de visita. Se los hizo a Mannucci, Municipal, Unión Comercio, UTC y Binacional. En este último triunfo hay algo especial: ‘SC’ es el primer equipo que no es de altura que triunfa en Juliaca.

Estos son los jugadores más influyentes de Cristal, en goles y asistencias, en la actual temporada.

Jugador Goles Asistencias Total Alejandro Hohberg 5 3 8 Leandro Sosa 5 1 6 Brenner Marlos 4 1 5 Irven Ávila 4 1 5 Ignácio 3 1 4 Jhilmar Lora 2 2 4 Jostin Alarcón 1 3 4

¿Merece su lugar?

Sosa tomó la posición de Yoshimar Yotún en el ‘once’ que arrancó ante Binacional. Insistimos, hoy, no es de los preferidos de Nunes, y así lo ratifican sus actuales estadísticas. Por ejemplo, solo arrancó en uno de los últimos cinco partidos (sin tener minutos en dos de ellos), pero eso hace aún más meritorio que sea el segundo jugador celeste más influyente de la temporada. Sosa casi siempre fue utilizado como volante o extremo por izquierda, una posición donde ‘SC’ tiene varias alternativas, pero será tarea del DT brasileño buscarle un lugar de inmediato porque su nivel así lo reclama. Sus críticos, esta vez, no pueden reprocharle nada al uruguayo, que haciendo honor a la mística futbolera de su nacionalidad, siempre deja la piel en la cancha.

El uruguayo está a solo un tanto de igualar su mejor registro goleador desde que llegó a nuestro país, el cual lo consiguió con Ayacucho FC en 2020. Asimismo, ya alcanzó los cinco que hizo en la temporada pasada en 38 duelos ligueros, las mismas dianas que lleva en los actuales 12 fechas de la Liga 1 2023.





