Christofer Gonzales tiene un pasado en Colo Colo que le gustaría revivir. A pesar de que no tuvo muchas oportunidades la última vez que vistió la camiseta del ‘Cacique’, el futbolista aseguró que si se le presenta la oportunidad, volvería al cuadro ‘Albo’, además explicó las razones por las que no tuvo mucho protagonismo en el 2017.

“Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha allá porque sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club y creo que me gustaría retornar por ese desafío”, sostuvo en una entrevista con Movistar Deportes.

“En Colo Colo no tuve mucha oportunidad, pero fue porque habían muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 221 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien todos y estoy muy agradecido con el club y con los jugadores”, añadió.

Cabe precisar que al inicio de la temporada, uno de los fichajes más esperados fue precisamente el de Christofer Gonzales a Alianza Lima, sin embargo sabe que Sporting Cristal lo tasaba en cerca de dos millones de dólares, razón por la que el futbolista no llegó al cuadro íntimo y aún viste la camiseta del equipo ‘bajopontino’.

Coronavirus en Perú

El Ministerio de Salud informó, en el último informe emitido, que el número de infectados con coronavirus en territorio peruano ascendió a 1323, de los cuales 990 se encuentran en Lima, 66 en Loreto, 37 en el Callao y 34 en Lambayeque, siendo las regiones antes mencionadas las más afectadas por la enfermedad.

VIDEO RECOMENDADO

Yoshimar Yotún y su esposa grabaron un divertido tik tok. (video: Instagram)