Carlos Lobatón se resiste a colgar los chimpunes. El volante de Sporting Cristal quiere jugar un año más y así se lo hizo saber a la dirigencia celestes. Esta semana se sentará a conversar sobre su futuro.

"Vamos a escuchar lo que quiere. Me parece que quiere jugar un año más. Con el respeto y lo que ha ganado o ha hecho por Sporting Cristal, haremos lo que él quiera y lo que le hace feliz. Si quiere un año más, vamos a ir para adelante", dijo el gerente deportivo, Alfonso García Miró en RPP.

El volante por su parte es cauto a la hora de hablar de su futuro. "Vamos a ver, no me he sentado a conversar con los dirigentes, lo que decida con ellos se verá", le dijo a la prensa.

Carlos Lobatón también fue prudente a la hora de hablar de la partida de Mario Salas. "Recién me he enterado de la noticia. Nosotros tendremos que adaptarnos a la nueva situación. El club verá lo mejor para el próximo año", apuntó.

Alfonso García Miró también habló de la continuidad de Emanuel Herrera. Lo de él no depende ni de él ni de Sporting Cristal, por el momento. Depende de que haya un club que quiera pagar lo que Cristal espera", dijo.