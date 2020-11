Mario Salas tuvo un paso poco afortunado por Alianza Lima , club en el que no logró repetir lo que consiguió con Sporting Cristal . Muchas críticas cayeron sobre el entrenador chileno, siendo Carlos Lobatón uno de los personajes que salieron en su defensa.

“Yo creo que son situaciones con distintos grupos y distintas instituciones. Lo que sí te puedo decir es que cuando le fue bien a Mario Salas, era el mejor y cuando le fue mal, es el peor”, sostuvo el exjugador rimense en diálogo con ‘Las Voces del fútbol’.

Sporting Cristal y Alianza Lima son dos de los equipos más populares del país, por lo que Carlos Lobatón no considera que haya habido una diferencia abismal, en cuanto a la presión que el ‘Comandante’ tuvo en su paso por ambas instituciones.

“Las presiones son las mismas, todos los equipos grandes tienen que salir a ganar, sea Sporting Cristal o Alianza Lima y sea en el momento que sea”, agregó el coordinador de fútbol del elenco de La Florida.

Después de varias horas de negociación, el chileno y la directiva blanquiazul llegaron a un acuerdo para dar por finalizado el contrato de Mario Salas como estratega del primer equipo, el cual estaba estipulado hasta finales del próximo año.

El ‘Comandante’ llegó a Alianza Lima a mediados de año, tras la salida de Pablo Bengoechea, al no haber conseguido los resultados esperados a inicios de la temporada. De este modo, se buscaba que el equipo se recupere en la Liga 1 y pelee por una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, no logró plasmar sus intenciones en el rendimiento del equipo, dejando el plantel a siete fechas de concluir la Fase 2, con un récord de malos resultados para el club: dos victorias, siete empates y nueve derrotas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce cuándo viajará la selección para enfrentar a Chile por Eliminatorias.