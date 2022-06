Sporting Cristal se viene preparando para lo que será el duelo ante Atlético Grau, en el marco de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2022. Ahora, Carlos Lobatón, actual coordinador de fútbol del conjunto rimense, aprovechó para referirse al presente del equipo y reveló cuál es la situación de Washington Corozo, que viene entrenando con el plantel.

“Corozo está entrenando en Cristal, pues tiene contrato con nosotros. Él terminó contrato con Pumas, quienes no quisieron hacer uso de la opción de compra y debe volver al club, pero su agente viene manejando cuatro o cinco ofertas y no tiene en mente regresar al Perú”, mencionó Lobatón en una entrevista para Ovación, y luego añadió: “Se está buscando un centrodelantero para Sporting Cristal. No tengo nombres y seguro en los próximos días, habrá noticias”.

Asimismo, el coordinador de fútbol del elenco del Rímac se refirió a la participación de la escuadra en la Copa Libertadores: “Hay un balance negativo porque no clasificamos, pero hay cosas positivas, pues uno se pone a pensar, el 80 % son de las canteras, pero Cristal compitió en la Libertadores. No nos pasaron por encima, en momentos también dominamos”.

Lobatón también aprovechó para comentar sobre el presente de Christofer Gonzáles, uno de las estrellas del equipo de Roberto Mosquera. “Él tiene contrato con Sporting Cristal hasta fin de año. Nos enteramos de la oferta de Argentina y nos dijo que su agente está manejando eso. Debemos esperar que llegue la propuesta”, apuntó.

Sobre la Selección Peruana

Como era de esperarse, la derrota de Perú en el repechaje ante Australia fue otro de los temas que fueron consultados al exfutbolista. “Triste por lo que no se pudo lograr de cara a la clasificación. El partido fue muy disputado donde el que comete menos errores termina obteniendo el pase. Perú no pudo rendir como lo tenía planeado”, aseveró.

Eso sí, Lobatón destacó la entrega de los seleccionados. “Como no se pudo clasificar, todo se ve malo, pero si ganábamos todos diría que acertaron con la logística. Que se hizo bien en Barcelona y Qatar. Pero debemos recordar que estos chicos nos hicieron vivir una ilusión en dos mundiales en Rusia y las últimas instancias de la clasificación a Qatar”, finalizó.





